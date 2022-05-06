法國社會黨與法蘭西不屈服黨結盟了

法國/左翼結盟

法國社會黨（PS）理事機構周四晚間批准了與激進左派法蘭西不屈服黨達成的6月立法選舉的聯盟協議，此前，這個面臨內訌威脅的組織內部進行了激烈的辯論。沒有消息表明社會黨就此齊心協力要與法蘭西不屈服黨力爭議會多數，將社會黨前叛將梅郎雄推上法國總理寶座。

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法國左翼協議彙集了社會黨PS、La France Insoumise（LFI，激進左派）、共產黨人和生態主義者，集中體現了部分左派在6月12日和19日的投票中推出577名共同代表爭取議會獲得多數的希望。

這個聯盟聚集在同一旗幟下，即 "新生態和社會大眾聯盟"，夢想着將奪得的總理的制約權力強加給自由派中間派總統馬克龍，馬克龍剛剛在與極右翼候選人瑪麗蓮勒龐的競爭中再次當選。

法新社說，如果這個目標--被政治學家認為是不可能的--在左派中被廣泛接受，那麼協議的條款在一些已經參加立法選舉的社會黨中並不被看好，社會黨被要求放棄自己的席位，而該黨的一些領導人物也並不同意。

社會黨全國委員會，即該黨的 "議會"，在經過四個小時的激烈辯論後，最終以167票對101票，24票棄權通過了該與激進左派結盟的協議。

社會黨贊成的人說，"這是一個澄清的時刻，這次投票說明我們屬於哪個政治空間"，即屬於左派，而不是屬於馬克龍。還有人說，該協議使我們回到了左翼，我們已經脫離了左翼。有人安慰說，"法蘭西不屈服黨不是左派的核心力量，他們只是暫時性的領袖。

反對城下籤盟的人說，你們談判的協議要求我們道歉、懺悔，否認我們社會黨的部分歷史。

有兩點特別令人不快：社會黨獲得的選區數量--70個，而不是希望的100個。

根據法新社諮詢的名單，在獲得可派候選人的70個選區中，有20個選區是可以獲勝的。現議會即將離任的議會有26社會黨議員，外加3名相關代表。

面對這一協議，PS內部重新出現了新的分裂。有些人指責是屈辱，威脅辭離社會黨。

不少嘆息社會黨今不如昔，要求認命。認為這是對一個在總統選舉中以低於2%的歷史性低分出來的社會黨的拯救。這包括里爾（北部）市長奧布里Martine Aubry，一個社會黨的歷史人物就持這個觀點。奧布里特別提到了左翼選民在4月的總統選舉中所表達的 "強烈願望"，即團結和聯合起來。

對於這個左派結盟，專門研究法國左派的歷史學家吉勒-坎達爾（Gilles Candar）分析說，現在判斷還為時尚早。