梅郎雄能從“草莽”華麗變身完成左翼登高一呼當總理大業嗎？

法國/梅郎雄

法國今年的總統大選，成就了法蘭西不屈服黨領袖梅朗雄華麗轉身，讓他從一個反叛者變成法國左翼的聯合統一者。梅郎雄對社會黨摔門出走14年後，終於成功地確立了自己作為法國左翼領導人的地位，法新社認為，他這是一個以演說家的詞語比拼、創新想法和有爭議的立場為特點爭取到了他的政治生涯的頂峰。

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梅郎雄本周與綠黨、社會黨和共產黨就6月的立法選舉達成的協議，聽起來像是對長期在社會黨內部處於少數地位的France Insoumise（LFI，激進左派）領導人的復仇。這位70歲的前社會黨參議員有着強烈的語言表達和 "爆炸性 "的性格--用他的話說--認為他的特立獨行戰略最終獲得了成功，儘管只有時間才能證明這只是一個偶發事件，還是法國左派的歷史性的一步。

據一個小型左翼政黨的領導人笑說，"梅郎雄一定很享受對社會黨的報復，能夠如此羞辱社會黨，"而且更重要的是，這可是條漫長的道路。梅朗雄出生於丹吉爾（摩洛哥），是一名具有托洛茨基傾向的學生運動積極分子，他25歲時加入社會黨。除其他外，他對已故社會黨總統密特朗以及據說後者在去世前不久對他說的那句話保持着無限的敬佩之情："永不屈服，走自己的路"。

1990年代，梅郎雄成為社會黨左翼的發言人之一，他譴責社會黨里的 "自由主義浮動"。2005年，他為歐洲憲法公投中的反對票辯護。三年後，梅郎雄與社會黨決裂，並去創建一個 "不向右派讓步 "的新運動。而作為社會黨左翼的支持者，梅朗雄和他的新左翼黨在2012年的總統選舉中與共產黨人聯合起來，獲得了11.1%的選票。五年後，在LFI的色彩下，他達到了19.58%，最後在2022年達到22%。他在總統選舉決鬥的第二輪腳下失敗了，但因他的一些競爭對手（包括社會黨）慘敗，抓住了大部分左翼選票，完成層層遞進。

法新社說，緩慢而穩定的上升，而且風格也很有特色。"我的存在方式就是一個信號。我是噪音和憤怒，就像我的時代"，2017年，面對極右翼，梅郎雄選擇擺出一個 "令人放心的人物"。他不失時機地指責法國精英，主張建立第六共和國。

這位被稱為左翼民粹主義者的委內瑞拉已故總統查韋斯的崇拜者聲稱對這種 "侮辱心存感激"，梅郎雄說，“我不是和人民在一起，我是屬於人民的！”

不過，梅郎雄呼籲與歐洲決裂，希望離開北約，梅郎雄為俄羅斯和中國政權辯護，以及他向一種使他被指責為 "共產主義 "的方法演變，引發一些可能的同道人害怕與不滿。

他的政敵一致承認梅郎雄的演說才能是一流的。

對於新聞界，梅郎雄的關係定位是動蕩的，直到2021年，他才說他需要 "與新聞界的其他關係"，而不是在此之前發動的 "無情的戰爭"。

在2018年對法蘭西不屈服黨總部進行的調查中，梅郎雄的火山性格將被攝像機不朽地記錄下來，驚詫了法國人，警方搜查說為了調查他2017年的競選賬戶。梅郎雄高聲怒吼："共和國，是我！"

在2021年接受法新社採訪時，他保證自己從未 "感到如此準備好執政"："我知道誰能做什麼，無論是在我的隊伍中還是在共產黨的隊伍中，還有在社會黨解體的星系中"。梅郎雄保證，他有很多戰友在支持護衛他，完成他獲得執政的大業。