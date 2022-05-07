連選連任：馬克龍今低調舉辦儀式

法國/馬克龍/連選連任儀式

法國總統馬克龍今天在愛麗舍宮舉行了一個冷靜低調但具有象徵意義的就職儀式。馬克龍新的五年任期將在5月14日才正式開始。新總理的任命預計在這之後才會進行，一個月後的立法選舉才是迫在眉睫的事情。馬克龍的連任儀式多在視頻與電視直播舉行，馬克龍隨後在總統府花園舉行閱兵式，主要紀念為法國反恐捐軀的軍隊士兵。

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繼戴高樂、密特朗和希拉克之後，第五共和國治下的第四位連任總統馬克龍的授職儀式與他的前任們一致，沒有離開愛麗舍宮。因此，該活動基本上是一個電視儀式，在所有主要頻道上進行直播。

上午11點，馬克龍在亨德爾的雙簧管協奏曲第一樂章的聲音中進入了總統府愛麗舍宮宮殿中最大和最負盛名的大廳。憲法委員會主席法比尤斯宣布說，馬克龍於4月24日在第二輪選舉中以58.55%的票數戰勝了極右翼候選人瑪麗娜-勒龐。隨後，馬克龍被授予了榮譽軍團最高級別大項圈。

據馬克龍在演講開始時說："我意識到了時代的嚴重與嚴峻。"馬克龍在大約450名受邀人士面前特別提到了烏克蘭的戰爭。

在場的有他的前任薩科齊和奧朗德，他的家人，包括他的妻子布麗吉特，他的朋友，由他的總理讓-卡斯特領導的政府成員，以及議會兩院的主要領導人，還有其他法國各領域的名人代表。

馬克龍向包括醫護、民選代表、社區領袖和男女運動員在內的客人致意，體現了馬克龍新的五年任期的既定優先事項。

法新社說，隨後，馬克龍在《馬賽曲》和Bagad de Lann-Bihoué樂隊的歌曲 "Terre et mer "的歌聲中走到愛麗舍宮公園裡檢閱部隊，這首歌近年來已經在紀念薩赫勒地區的行動中被播放，以紀念在反恐行動中犧牲的士兵。

周日明天，馬克龍將參加紀念1945年5月8日盟軍戰勝納粹德國的儀式。預計他將於周一歐洲日前往斯特拉斯堡向歐洲議會發表演講，然後前往柏林與德國總理朔爾茨會面，這是馬克龍連任後的首次出國訪問。評論指馬克龍希望顯示強化法國與德國合作推動歐洲聯盟戰略。