新喀里多尼亞獨派新集結

法國/新喀里多尼亞/第三次獨立公投

法屬海外領地新喀里多尼亞的獨派卡納克民陣和其他幾個民族主義政黨今天周日一致同意，在他們抵制的去年12月獨立公投中失敗後，要重新與巴黎中央政府討論 "完全主權"議題。自1986年以來，新喀里多尼亞一直在聯合國的非自治領土名單上，說等待非殖民化。但去年最後一次獨立公投結果明確之後，聯合國是否修正新喀里多尼亞的定位，有待觀察。

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卡納克民陣 l'Union calédonienne et le Parti de libération kanak (Palika)發言人瓦西-科尼在一次大會後對媒體說："在與國家進行雙邊討論時，必須加入完全主權的內容。據他解釋，完全主權內容涉及貨幣、司法、外交、國防和公共秩序等內容。

法新社說，新喀里多尼亞支持獨立的聯盟周六在努美阿郊區的恩德部落舉行了一次大會，然後在周日今天舉行向其他五個獨派團體開放的 "人民代表大會"。

卡納克民陣經常面臨其兩個主要組成部分--喀里多尼亞聯盟和卡納克解放黨（Palika）之間的分裂。

據USTKE（卡納克工人和剝削者工會聯盟）主席安德烈-福雷斯特解釋說，"我們已經將團結定義為必須在一個指導獨立運動的指南針下運作。福雷斯特說：“這回應了我們面對未來挑戰的願望：即退出《努美阿協議》（1998年）後獲得全部主權。”

這是馬克龍成功連任以來，以及2021年12月12日《努美阿協議》所賦予的第三次也是最後一次公投以來，支持獨立運動首次以這種形式舉行會議並向巴黎中央政府表達新訴求。

獨派指控在新冠病毒疫情嚴重危機下舉行了獨立公投。他們曾要求公投延期未果，獨派抵制公投而拒絕參加投票。

當然，現在獨派必須與非獨派政黨以及法國中央政府國家談判新喀里多尼亞的新地位。

在決定新喀里多尼亞是否脫離法國而獨立的最後一次公民投票中，反對獨立的選民在低投票率（43.9%）的背景下取得了壓倒性的勝利（96.5%）。

《努美阿協議》（1998年）所允許的新喀里多尼亞總共3次公投，在2018年和2020年的前兩次公投中，投票率超過了80%，獨立派曾從43.3%成長到46.7%。

獨派指責法國巴黎國家從我們這裡偷走了最後一次公投。巴黎與當地反獨合謀，玷污了《努美阿協議》原本的壽終正寢。據獨派一位領袖責問馬克龍，該如何解讀56%的人響應獨派政黨的抵制呼籲而拒絕在2021年12月12日前去投票呢？獨派領袖暗示棄權的當地選民都是支持他們的獨派選民。

新喀里多尼亞的獨派納克民陣及其盟友還在周日今天決定在接下來6月的法國全國立法選舉中，在新喀里多尼亞的兩個選區推出 "統一的候選人"，希望獲得能在巴黎為獨派吶喊的議員。

法新社說，自1986年以來，新喀里多尼亞一直在聯合國的非自治領土名單上，說等待非殖民化。但去年最後一次獨立公投結果明確之後，聯合國是否修正新喀里多尼亞的定位，有待觀察。