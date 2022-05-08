法國立法選舉競選戰全面打響

法國/立法選舉

剛剛成功聯合左派政黨的法蘭西不屈服黨領袖梅郎雄，共和黨，以及舉行了連選連任上任儀式的法國總統馬克龍，已經起跑開始立法大選的競選活動。本屆立法選舉將於6月12日和19日選出577名法國國民議會議員，

廣告 繼續瀏覽後續

法國立法選舉戰鬥已是進行時。梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）正在對他的麾下加強鞭策，以促進團結磨合。右派共和黨目前努力阻止人員離心離德，避免受馬克龍派誘惑。另一個極右澤穆爾（Eric Zemmour）則致力於打擊左派。

馬克龍就職的昨天，法國各政黨已經明確地發起立法之戰。

在當天上午結束的第二個也是最後一個五年任期的就職典禮上，馬克龍發誓要 "留下一個更宜居的地球 "和 "一個更強大的法國"。在等待任命新政府的同時，馬克龍已經開始展望即將舉行的立法選舉，並將是總統選舉所開啟的選舉競爭的延續。

法國反對派面臨的挑戰將是保持對選民動員，能讓他們相信4月24日的復仇翻天是可能的。對馬克龍來說，這將是重新獲得多數席位，使他能夠實施他賴以連任的方案的機會。

周六下午，總統多數派公布了第二份提名的候選人名單，使總數暫時達到450人。在這些人中，有一個很大的戰利：羅賓-雷達（Robin Reda），他原是瓦萊里-佩克雷斯（Valérie Pécresse）的親信，他卻離開了LR，將在埃松省第七區捍衛馬克龍的顏色。

周四，十位新部長加入了已經投入的其他十位部長的競選行列，其中包括在伊澤爾選區出戰的衛生部長奧利維爾-韋蘭。

當然，也經過緊張的談判，馬克龍的多數黨La République en marche（LREM）、François Bayrou的MoDem和Edouard Philippe的新地平線黨也達成協議 "共同 "應對立法選舉。這些人引用了復興二字。總統的黨LREM希望吸引一些對梅朗雄領導的左派聯盟感到失望的人。

左翼繼續唱聯合讚歌。在巴黎北郊奧貝維利耶（Aubervilliers），所有的左派領導人都聚集一堂，在紀念 "新民眾生態和社會聯盟"（Nupes）誕生的大會上，法蘭西不屈服黨insoumis說應當慶祝這 "歷史的一頁"。據梅郎雄稱，這是25年來第一次在左派的傳統力量、綠黨 、激進反叛者之間達成全面協議。

以在第一輪總統選舉中，梅朗雄獲得近22%的選票出色地排在第三位候選人的權威。梅郎雄把左邊的其他地方都掃蕩一空。在一次閃電般的戰術談判攻勢之後，法蘭西不屈服黨的候選人本周成功地將LFI、PS、PCF和EELV團結在同一旗幟下，滿足了很大一部分左翼選民的團結聯合期望。在奧貝維利耶（Aubervilliers）的會議上，左派聯盟推出標誌：它是一個紅色、綠色、紫色和粉紅色的 "V"，意味着勝利。

不過左翼內部反對聲音還是存在，除了綠黨不滿，社會黨幾個主要人物對這個投靠聯合嗤之以鼻斷然拒絕。特別是，奧克西塔尼大區強大的主席Carole Delga是這種聯合的堅決反對者，她在周六支持了洛特地區的一個持不同意見的候選人。

另一廂是右翼，共和黨人在巴黎舉行了全國委員會會議，以發起一場有可能是危險的運動，因為他們的候選人Valérie Pécresse在總統選舉中被擊潰，只得到4.8%的選票。右派仍然在費力氣阻止“叛逃”到馬克龍旗下的“涓涓溪流”。

澤穆爾將他的Reconquête！黨的立法候選人召集到巴黎的salle Wagram開會，為這550名投資人舉辦培訓活動，但澤穆爾始終沒有透露他是否也會競選國民議會的席位。據澤穆爾說，他將在未來幾天公布將如何領導這場競選戰鬥。澤穆爾對 "法國被分裂 "表示遺憾。他還說他曾提議建立一個右派的 "聯盟"，但在瑪麗娜-勒龐的國民大會中沒有找到迴音。澤穆爾說："他將是唯一與梅郎雄聯合勢力對抗的人，因為他是唯一認為存在右-左分歧的人。

據法新社說，瑪麗蓮勒龐的RN將等到下周才提出立法競選的大綱。