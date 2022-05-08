法國紀念戰勝納粹德國77周年

法國/紀念戰勝納粹德國77周年

法國總統馬克龍今天在巴黎紀念1945年5月8日盟軍戰勝納粹德國77周年。法新社稱，這是在烏克蘭戰爭背景下，以及俄羅斯明天在莫斯科舉行傳統閱兵前夕舉行的特別儀式。法國文化部長感嘆說，這是一個很有意義的時刻。我們原都以為戰爭已經從歐洲消失了。

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法國的這次紀念活動為昨天剛剛舉行儀式連任的法國總統馬克龍開啟了一個國際日程繁忙安排，馬克龍將於周日17:00起參加七國集團成員 "有關烏克蘭局勢 "的視頻會議，然後於周一前往斯特拉斯堡參加歐洲日活動，隨後前往柏林會見總理朔爾茨。

星期一也將是俄羅斯慶祝戰勝納粹德國的日子，這是普京一個在烏克蘭戰爭中展示軍事力量的場合。

今天上午11點，連任的法國總統馬克龍乘車抵達香榭麗舍大道底的戴高樂將軍雕像前獻上花圈。

馬克龍特地在紐扣孔里加有一朵矢車菊，馬克龍與戴高樂將軍的孫子短暫交流，然後在共和國衛隊的有氣勢的綜合護衛隊的護送下，重新上車前往凱旋門。法新社說，香榭麗舍大道兩旁以及星形廣場周邊有路人向馬克龍致意示好。

這是自2019年以來第一次允許公眾到場觀看這一儀式，此前由於新冠病毒疫情的影響，有過長達兩年的限制。

據法新社現場報道稱，馬克龍與政府總理卡斯特斯以及武裝部隊和退伍軍人事務部部長弗洛倫斯-帕利和熱納維耶夫-達里烏塞克會面。馬克龍向國旗致意，然後檢閱了部隊，向無名戰士的墳墓敬獻了花圈並重新點燃了火焰。當被問及這個儀式的非常特殊的背景時，文化部長羅塞莉娜-巴切洛特告訴在場的記者，隨着烏克蘭的戰爭，這是一個 "具有非常大意義的時刻"。文化部長說，"我們以為戰爭已經從歐洲消失了。"

據法國外交部長讓-伊夫-勒德里昂在推特上寫道，“今天我們紀念第二次世界大戰在歐洲的結束以及盟軍對納粹德國的勝利。我們不會忘記來自前蘇聯各地的士兵，包括烏克蘭人和俄羅斯人，他們為這場勝利做出了貢獻。”