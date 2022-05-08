馬克龍連選連任就職儀式最感人一幕：擁抱安慰帕蒂的父母

法國/馬克龍

法國總統馬克龍的連任就職典禮昨天在愛麗舍宮低調舉行，其中馬克龍問候擁抱塞繆爾-帕蒂的父母表示安慰場面被指是儀式中最感人一刻。據“巴黎競賽”稱，再次當選的共和國總統馬克龍感謝帕蒂的父母周六來到愛麗舍宮，這也許是就職典禮上最有力的時刻。馬克龍今天在巴黎參加紀念1945年5月8日盟軍戰勝納粹德國的儀式。

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馬克龍在就職典禮中擁抱塞繆爾-帕蒂的父母表示慰問。“巴黎競賽”稱，這也許是歷史將記住的時刻。比起馬克龍的講話，共和國前總統薩科齊和奧朗德的出席，馬克龍對塞繆爾-帕蒂父母的擁抱，更讓愛麗舍宮大廳里的客人們感動。

巴黎郊區中學的歷史地理教師的謀殺案給埃馬紐埃爾-馬克龍的第一個五年打上了深深的烙印。

2020年10月16日，47歲的塞繆爾-帕蒂在其位於康弗蘭-聖奧諾林省Bois d'Aulne的學校附近的一條街道上被一名年輕的車臣難民斬首，該難民指責他向學生展示穆罕默德的漫畫。去年12月，共和國總統馬克龍在穆蘭附近會見了塞繆爾-帕蒂的父母。

法國阿利埃省的媒體圖書館已經以塞繆爾-帕蒂的名字命名。

塞繆爾-帕蒂的遺母感謝馬克龍邀請，並說將一如既往支持馬克龍。馬克龍對塞繆爾-帕蒂的說，他將永遠心中存有懷念。誠摯地。