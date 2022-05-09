菲永伉儷會入獄嗎？巴黎上訴法庭今天裁決

法國/菲永案

法國巴黎上訴法院將於今天周一下午對法國前總理菲永及其妻子在2017年總統選舉前爆發的涉嫌假工作案件中的命運作出裁決，當時菲永是右派候選人，此後菲永遠去俄羅斯任職石油能源企業，普京下令侵略烏克蘭後，菲永遭質疑被迫辭職。

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菲永夫婦會再次被定罪嗎？菲永夫婦冒領干餉案今天成為法國熱門話題。在馬克龍連任的第二天，司法部門對曾困擾右翼候選人菲永競選愛麗舍宮的案件進行了第二次宣判，菲永是當時的熱門人選，但最終在第一輪被淘汰。

68歲的菲永和66歲的妻子佩內洛普從一開始就對任何虛構的就業指控提出異議，他們的律師告訴法新社，他們將不會出席下午1:30的裁決宣布會。菲永在擔任國會議員時的前副手、54歲的馬克-布勞也不會到庭。

宣布要遠離政治後，菲永在俄羅斯入侵烏克蘭後，於2月底宣布辭去他在俄羅斯石化巨頭西布爾公司和紮魯貝日涅夫公司（油氣）董事會的職務。

在一審中，2020年6月29日，2007年至2012年的前總理因挪用公款、共謀和隱瞞濫用社會資產，被判處五年監禁，包括兩年監禁、罰款375,000歐元和十年無資格參與選舉。他的妻子被判處三年緩刑，375,000歐元的罰款和兩年的禁賽期，菲永的議會助手Joulaud被判處三年緩刑，20,000歐元罰款和五年禁選期。

菲永夫婦立即提出上訴，並在11月重新出庭，與一審時一樣堅持同樣的辯護。據菲永在開場白中說："我不是一個只要錢的虛擬議員，"菲永還對四十年的（政治）承諾與獻身被一篇諷刺性報紙上的文章和針對他的調查所抹殺表示遺憾。他說："這不是幾天就能解決的問題，" 菲永堅持說，我的妻子與我一起工作。

在上訴中，代表國家的檢察院公訴人要求的刑期比法院宣判的要低。對於菲永，檢方要求判處五年監禁，包括一年的電子監控，以及375,000歐元的罰款。對於他的妻子，檢方要求判處2年緩刑和10萬歐元的罰款。而對於Joulaud，則要求判處3年緩刑。

此外，檢方還要求禁止3人十年、兩年和三年不等的選舉資格。

據檢察官認為，有足夠證據確定了菲永夫人在1998年至2013年期間作為其丈夫及其副手的三份議會助理工作是 "虛構"的，總共凈領了612,000歐元，指控並諷刺地提到了 "難以捉摸 "甚至是 "無跡可尋的 "工作。在檢方看來，2012-2013年，菲永女士被聘文學刊物（RDDM）的 "文學顧問"，是由該出版物的所有者和菲永的親信方便的 "純粹的可有可無工作"。

法新社說，另一方面，地方法官要求對菲永的兩個孩子在2005年至2007年期間與他們的參議員父親簽署的合作合同進行部分定罪，但對未申報貸款的行為進行無罪判決。

國民議會在一審中曾要求償還略多於100萬歐元的冒領費用。

相反，根據菲永夫婦的說法，菲永妻子在實地開展的工作當然是真實工作。菲永的律師安東尼-萊維（Antonin Lévy）對一個像瘦骨嶙峋"皮包骨 "一樣 "縮水無實"案件從事污名處理，並以 "41份證明文件證明菲永妻子的貢獻 "為由，要求宣告無罪。被告的律師還譴責圍繞 "菲永妻子門 "的媒體瘋狂。

被指控向菲永妻子做虛報工作假證的文學刊物老闆在2018年因濫用社會資產而被定罪，他承認做了部分的虛構假合同。