菲永夫婦上訴失敗領刑 法國前總理因錢入獄第一人

法國/菲永

法國前總理菲永在2017年總統選舉前爆發的有關與妻子的虛構領薪案中，周一上訴仍被判處四年監禁，其中一個刑期比一審時要輕。菲永否認對他們夫婦此案中的指控，但目前沒有消息報告菲永是否還要不服上訴。

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據法新社今天報道稱，這一案件完全擾亂了當年菲永的入主愛麗舍宮競選活動，菲永最初看上去已經是大選的最大熱門，但他最終在第一輪就被淘汰了。

68歲的菲永和他66歲的妻子佩內洛普-菲永從一開始就對任何虛構的就業指控提出異議，他們夫妻二人在上訴庭作出裁決時沒有在場。菲永在擔任國會議員時的前副手、54歲的馬克-茹勞也沒有到庭。

從政治生活中退出後，菲永在俄羅斯入侵烏克蘭後，於2月底宣布辭去他在石化巨頭西布爾公司和紮魯貝日涅夫公司（油氣）董事會的職務。

根據法新社說，除了監禁之外，這位2007年至2012年的前總理還被判處37.5萬歐元的罰款和10年的剝奪選舉權。

據法庭說，刑期可以調整：如果菲永不上訴，他將被傳喚到法官面前，法官可以決定服刑形式，例如，佩戴電子手鐲。

在一審中，2020年6月29日，他因貪污公款、共謀和隱瞞濫用社會資產，被判處5年監禁，其中包括2年監禁，並處以相同的罰款和相同的選舉權剝奪期。他的妻子被判處兩年有期徒刑，緩期執行，罰款37.5萬歐元，並在兩年內被取消選舉資格。菲永當時的替補議員Marc Joulaud被判處三年監禁緩期執行，並有五年的剝奪選舉權期。這對夫婦和前替補議員最終被判向國民議會等償付約80萬歐元。

這是法國政治史上第一位前總理因虛領乾薪而被判決領刑。