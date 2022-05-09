馬克龍前往斯特拉斯堡和柏林重啟其歐洲承諾

法國總統馬克龍

2022 年 5 月 7 日，法國總統馬克龍在總統府愛麗舍宮舉行第二任期就職典禮上。

剛剛就職連任的法國總統馬克龍應將利用5月9日這個象徵性的日子，以及對斯特拉斯堡的訪問，來顯示更強大的歐洲、準備進行改革來滿足國民的期望。

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就在周一（5月9日）同一天，馬克龍還將前往柏林，按傳統，將連任後的首次正式出發留給德國總理朔爾茨。愛麗舍宮強調，這次訪問將是對法德友誼的支持，尤其是"在歐洲這樣一個更具強烈象徵意義的慶祝日"。

法國總統府稱，5月9日是俄羅斯慶祝1945年戰勝納粹德國的日子，也是在烏克蘭戰爭中可能展示軍事力量的日子，"兩種模式將面對面地出現"。

一方面，馬克龍前往斯特拉斯堡，是為了出席歐洲未來會議的閉幕式，"肯定自由民主的力量，肯定其多元化和言論自由"。

另一方面，在莫斯科，則是"對武力的肯定，是對今天正在烏克蘭土地上，流血的歷史修正主義模式的肯定"。

愛麗舍宮表示，在歐洲議會的會議大廳里，馬克龍的演講將涉及"接受公民建議，並在烏克蘭戰爭的背景下提出一些重要問題"。

歐洲未來會議始於法國總統的設想，一年前，會議開始得非常艱難，當時部分與會者熱情非常有限，加上新冠疫情危機，使得與會者的辯論和會面複雜化。

最後，通過小組及專題工作組，和800名公民、當選代表和民間社會的各種代表，進行面對面的龐大專題討論，在4月30日，終於通過了約49項建議的325項措施。