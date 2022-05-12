巴黎麗都夜總會翻過一頁，傳統的歌舞表演將不復存在

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巴黎夜生活的標誌之一、座落於巴黎香榭麗舍大街的麗都夜總會即將翻過一頁。於2021年12月收購了麗都的酒店巨頭雅高集團做出決定，以傳統的歌舞表演吸引全世界遊客的夜總會麗都將變成一個“音樂表演廳”，傳統的歌舞表演也將隨之結束。

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法新社報道，麗都的領導層周四向員工代表介紹了企業的“重組計畫”。根據這一重組計畫，麗都的永久演出團隊將會被取消，同時，領導層承諾將會“創建一個新型的音樂劇節目單，並對傳統的晚宴加歌舞表演的模式進行徹底改革”。

麗都夜總會由Clérico家族於1946年創建，其身着羽毛、長着長的沒有盡頭的大長腿、有着高傲姿態的舞女“藍鈴女孩”（The Bluebell Girls）聞名世界。

新冠疫情爆發之後，麗都與整個娛樂行業一樣，因為被迫關門而遭遇了重大損失。2020年，歌舞廳和音樂廳的營業額暴跌了80%。

根據麗都領導層發布的公告，麗都的新計畫旨在“通過雄心勃勃的新藝術路線，讓這個巴黎演出廳在法國、國家和國際創意場景的音樂會中佔據一席之地（......）”。

根據伴隨新計畫的工作保障計畫，麗都的184個永久性職位中，要取消157個。