博爾內（Élisabeth Borne）將成為新任法國總理

新總理

法國勞工與社會事務部長伊麗莎白·博爾內（Élisabeth Borne）將成為新任總理。這是法國30多年來首位女性總理。法國第一位女總理曾是密特朗1991年任命的克勒松（Édith Cresson）。博爾內16日在權力交接儀式上表示：我們必須更快更強地面對氣候和生態挑戰。把環保作為任內的重中之重，但她沒有忘記等待她的艱難改革-退休體制改革。

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博爾內1961年4月18日出生在巴黎，現年61歲。她是巴黎綜合理工學院、巴黎高科橋樑學院女工程師。有條理的理科高材生1987年開始逐漸步入政府部門。2013年2月，她被任命為普瓦圖-夏朗德省女省長。她曾是法國第一位女省長。

她此後在交通部、生態部和勞工部先後任職。2017年，博爾內當交通部長時對法國國營鐵路公司進行了大刀闊斧的改革。眾人都知道，對國營鐵路下手該有多大的難處。

2018年鐵路局的職工在工會的號召下前後進行了長達37天的罷工，抗議政府把他們的鐵飯碗投向私企，開放經營權，引入競爭機制。博爾內曾是巴黎大眾運輸公司董事長兼總經理；她還曾在國營鐵路局的戰略總監。對交通部門的運作可以說是了如指掌。面對強大的壓力，她沒有後退，在2018年6月14日強行通過了國鐵的改革方案。

法國前內政部長卡斯塔內（Christophe Castaner）對這位“法國撒切爾夫人”有過這樣的評價。國鐵改革成功後，卡斯塔內表示：博內爾可以實現無法實現的體制改革 ("Ministre des réformes impossibles rendues possibles".)。

但博內爾本人一直標榜自己是左翼人士。她曾經對媒體表示：社會公正和平等是她一生為之奮鬥的目標。她參加電視八台娛樂節目專訪時曾表示：我母親是一位普通的藥劑師；11歲我就失去了父親。我有拼搏的力量，但同時我也會想到生活不易的人。

在連選連任之前，馬克龍就沒有迴避退休體制改革的議題。馬克龍公開表示，要把法定退休年齡推遲到64-65歲；同時也要更深入地推行法國失業保險改革。雖然，博爾內把上任後的重點放在了環境保護上，但她深知退休改革才是真正的難點。擺在她面前的路定是不平坦的！