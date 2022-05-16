法國從今天起在公交上不必佩戴口罩

法國/新冠

法國從5月16日起在公交不必佩戴口罩

法國從今天周一開始，取消在公交上強制佩戴口罩措施，這標誌着在法國新冠疫情基本被控制，政府取消了最後一項主要抗擊病毒的限制措施，但一些衛生專家呼籲謹慎，法國衛生部長韋蘭指出如果出現疫情回升，會恢復強制佩戴口罩措施。

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法國從今天周一開始，在如地鐵，火車，飛機，出租車等公交上不強制佩戴口罩，取消了最後一個應對新冠疫情的標誌。

自從新冠疫情在歐洲蔓延兩年多，成為各國政府工作重點，現在政府取消了最後一項主要抗擊病毒的限制措施，顯示新冠疫情在法國基本受到控制。

統計顯示，法國有2840萬感染過新冠，目前法國有79.3%的人完全接種疫苗。

在今年年初法國新冠感染率居高，入春以來法國感染人數和重症住院人數不斷下降，已經不是法國人關注的焦點議題，在剛剛結束的法國總統大選期間極少提及。

最近幾個月法國政府逐漸減少應對疫情的限制措施，除了只有在公交上必須佩戴口罩，已經取消了去餐館和電影院須出示疫苗接種健康證等措施。

一些醫生和衛生專家呼籲不要輕視，指出目前新冠疫情處於被控制下，但是新冠疫情沒有完全結束，不排除疫情出現反彈的可能性，尤其需要應對新冠變異病毒不斷出現的威脅。

法國衛生部長韋蘭呼籲謹慎，也重申疫情沒有結束，雖然不強“制佩”，但是“建議”佩戴口罩，如果新冠感染出現反彈，會恢復此前措施。

大多數歐盟國家已經取消強制佩戴口罩措施，目前只有意大利繼續相對嚴格的佩戴口罩應對疫情措施。

另外此前歐盟航空安全局及歐洲疾病預防管制中心宣布，從今天周一開始，在歐洲的機場和航班上都不強制佩戴口罩。