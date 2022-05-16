法國生產援烏新武器：與時俱進

烏克蘭/法國/凱撒炮

位於布爾日的法國最後一家槍械兵工廠生產法國軍隊的所有槍械，從陣風飛機到海軍艦炮或勒克萊爾坦克的裝配炮管。但隨着烏克蘭戰爭重現大炮對轟，凱撒大炮立即成為新寵。

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法國炮兵的骨幹傢夥即巨大的155毫米車載炮，上個星期五被比利時以6200萬歐元的價格訂購，並被部署在烏克蘭：法國在4月底宣布，它已向基輔交付了數量不詳的凱撒炮，據猜測有6或12門的凱撒炮，但沒有得到證實，這些武器都是為了幫助擊退俄羅斯軍隊以及俄羅斯強大的火炮。

法國的凱撒大炮已經被賣到六個國家，包括沙特阿拉伯。但沙特阿拉伯以及法國都被非政府組織指控此炮被用來對付平民。

在位於布爾日（法國中部）的製造商Nexter的現場，兵工廠監督槍管製造精益求精。該廠技術主管介紹是， "我們生產1各種類型的武器，20毫米到155毫米的炮管。生產線一大半用於生產40毫米以下的口徑，其餘的用於生產90毫米以上的口徑"。法新社記者現場報道稱，在這個巨大的車間里，幾十台機床一字排開，其中一些機床超過10米長。

將4噸重的特殊鋼坯轉化為1.8噸重、8.06米長的槍管，即所謂的52號炮筒，或者是155毫米口徑長度的52倍，需要 "200至250個小時的加工"。

據技術主管稱，"製造一門155毫米火炮，平均需要九個月的時間。完整的凱撒系統，連同其載炮彈卡車，則是18個月。目前，它可能需要更長的時間。"原來這是因為電子元件、原材料，"所有的貨品供應時間都受到影響了"，而且隨着通貨膨脹，"很少有供應商同意承諾系列訂貨"。

據其設計者稱，凱撒號的優勢在於其精確性。兵工廠的洛朗-蒙佐格說，"對於非制導炮彈來說，準確度範圍是半個足球場的規模"，射程距離為40公里。"法國凱撒一般是6門一組組陣，每分鐘轟36發炮彈。

在出口訂單里，有法國的33輛 "凱撒NG "的新訂單，對未來的裝甲和再加固裝甲版本，因烏克蘭戰爭衝突，歐洲可能會重新武裝炮陣，提高生產速度被列入討論。

該炮廠稱，"在布爾日，如果我們不得不增加到每年300門炮，這也不會造成任何特別的困難。供應商應該能保證原材料貨物供應。炮廠承認，現在冷戰後的和平生產，現在因為烏克蘭戰爭而加速動起來了。