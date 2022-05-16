法國總理已打好行李準備走人 還在沒完沒了等來人

法國/總理任命

法國政府換屆總理換人，在總統大選馬克龍成功連任後已經成為定局。但鑒於立法選舉戰略布局，馬克龍任命新戰略接替卸任總理卡斯泰卻遲遲沒有任何官方口風走漏，以至於猜測議論滿天飛，也成為熱門話題。至於卡斯泰本人，他離開總理府，離開新政府意志堅定。

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據本台今天報道，已經是5月16日了，等待新總理任命還是沒完沒了。

而法新社則描述現總理卡斯泰則說，權力交接將是"非常簡單，非常立異"。卡斯泰的辭職信已經準備好了：這位總理讓-卡斯特即將離開總理府馬蒂尼宮，鑒於6月的立法選舉，外界可以自由猜測一個女總理來接替他。卡斯泰已經率政府做了總辭。

卡斯泰說，"這是一個正在開啟的新時代，卡斯泰自稱是某種意義上的管家，他在馬蒂尼翁任職20個月後 的走人將是"毫無悔意毫無遺憾地 "離開。

現在人們的目光轉向了法國總統馬克龍，他應於周一接待歐洲理事會主席查爾斯-米歇爾並共進午餐。他一周前在柏林保證，他已經知道他的下一任總理的名字，他說這個人將有一個 "社會"、"生態 "和 "經濟生產 "的才智。從那時起，各種謠言就不絕於耳。他的隨行人員認為，唯一確定的是，這將是一個女性。而根據JDD上公布的Ifop民意調查，有74%的法國人贊成任命一位女總理。

據周日晚間，Ifop的民意調查員Frederic Dabi在LCI上強調，新政府的組成、主要部長的身份、總理的身份可能對立法選舉有非常大的重要性。"他分析說，"2017年愛德華-菲利普的任命曾讓總統多數派將右派分成幾塊。但是，他指出，"法國人的關注與不滿主要集中在通貨膨脹、購買力、環境和安全等問題上，在新冠疫情危機和烏克蘭戰爭促使能源和食品價格飆升的令人焦慮的背景下，馬克龍任命總理將不得不對這些問題做出回應。