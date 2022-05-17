伊麗莎白·博爾內：法國第五共和國第二位女總理

馬克龍第二個總統任期的政府總理任命5月16日下午終於揭曉。剛剛卸任馬克龍第一總統任期勞動部長的伊麗莎白·博爾內，成為馬克龍第二任期的首位政府總理。這是法國第五共和國半個多世紀以來的第二位女總理。過去五年接連領導不同政府部委的博爾內顯然是最符合馬克龍為其第二任期制定的標準的總理人選。

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儘管馬克龍4月24日在連任競選成功的當晚誓言第二任期不會是第一任期的簡單延續，會是一個全新的階段，但顯然還是選擇了某種延續性。新政府總理博爾內過去五年間，一直在政府不同部委任職。但根據馬克龍此前宣布的新總理標準，博爾內顯然是最符合標準的人選，既考慮左翼陣營的社會關懷議題，又凸出應對氣候變化挑戰決心，同時顧及女性長期難以走上權力高峰的缺憾。

過去五年在被看作是政策右傾的馬克龍第一個總統任期內連續任職的博爾內是否確實能推動馬克龍第二任期向左傾斜，尚難預料。但毋庸置疑，彌合法國社會的嚴重分裂將是馬克龍第二任期一大挑戰，新總理任務艱巨。更何況馬克龍力主推動第一任期未能推動的退休金制度改革，但其中將退休年齡推遲到65歲的主張已經引發左翼陣營反彈，各工會組織幾乎已是嚴陣以待。博爾內擔任勞動部長期間與各工會組織談判的經驗是否能幫助她既推動總統的改革主張，又避免激發工會組織反對，從而引發新一波社會風潮？

博爾內是法國第五共和國第二位女政府總理。上一次法國政府由女性領導還是在1991年。時任總統密特朗任命自1981年以來多次出任政府部長的克萊松出任政府總理，成為法國歷史上首位女總理。克萊松幾天前回顧擔任政府總理不到一年的經歷時，感慨法國政壇對女性的排斥和自己當年面對的種種壓力。