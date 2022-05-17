法國女總理博爾內已被稱任重道遠

法國/新總理

法國新任總理博爾內是歷史上第二位擔任該職位的女性，她上任後面臨著雙重緊迫性：組建政府並領導立法選舉的戰鬥，同時滿足人們對購買力和氣候的期望。評論指博爾內面前不乏荊棘且任重道遠。

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據法新社今天分析認為，通過任命博爾內這位來自左翼派系的技術官僚，以數次擔任部長以及不同黨派領袖麾下要職的優勢，法國總統馬克龍在保持路線連續性的同時，向改革派左翼發出一個信息，而卻沒有嚇到反對派右翼。

法國媒體周二對此任命使用了理性的選擇、效率和連續性等詞語。而61歲的博爾內在馬克龍的第一個五年任期內先後擔任交通、生態和勞工部長，是他2017年開始擔任總統以來的少數委以重用的人之一。

商業日報經濟回聲《Les Echos》以 "挑戰的女人 "為標題，而《費加羅日報》則列出了等待博爾內的 "政府工地"，她 "將不得不進行艱難的改革，包括養老金的改革，而不引起社會團體的憤怒"。

4月24日，馬克龍輕鬆連任，他承諾將考慮到許多法國人在 "黃馬甲 "危機中表達的憤怒，以及反抗他的財政和社會政策，允諾做出改變。法國社會輿情不容忽視.根據Ifop研究所最近的一項民意調查，絕大多數法國人（77%）說他們擔心在未來幾個月內發生社會爆炸。

但就目前而言，新總理必須首先在未來幾天組閣。然後，她將不得不領導6月12日和19日的立法選舉之戰，根據民意調查，立法選舉對總統多數派有利，但面對新近聯合在讓-呂克-梅朗雄旗幟下的左翼反對派，馬克龍一方不應該掉以輕心。

立法選舉對博爾內尤其是考驗。據Ifop的專家Frédéric Dabi星期二在LCI頻道強調，"對她來說，最重要的是，在不到一個月的時間裡的立法選舉，與過去相比，傳統的民意調查都證實了總統選舉的選擇，但這一次，對從未面對過普選的博爾內，自己必須在一個在上次總統選舉中多數投票給馬克龍的選區，參加立法選舉。如果失敗將意味着她的雄心壯志的結束。

法新社說，但最重要的是，在一個眾所周知抗拒改革的國家，等待新政府首腦的是一大堆敏感問題。博爾內眼前的重要卷宗包括"氣候和生態挑戰"，即如何精心策畫向低碳經濟的過渡；養老金改革，將退休年齡推後（到2031年推至65歲）；購買力與抑制通貨膨脹。

據法國第二大工會（CGT）領導人菲利普-馬丁內斯（Philippe Martinez）在周二對新總理的任命作出反應時，對女總理表示歡迎，但譴責博爾內在法國鐵路公司SNCF和失業保險的改革中"非常負面的記錄"。馬丁內斯還批評她形左而實右。在方式方法上，馬丁內斯還批評新總理愛傾聽但根本聽不進去，就像馬克龍。