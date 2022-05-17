第75屆戛納電影節今晚開幕

戛納電影節2022

法國第75屆戛納電影節今晚7點舉行開幕式，法國著名實力男影星林頓擔任評委主席，女星埃菲拉主持開幕式，隨後上演法國著名導演哈紮納維希烏斯拍攝的《切斷》，作為第75屆戛納電影節開幕影片。法國電視二台首次同步直播戛納電影節的開幕式。

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經歷了兩年疫情後，今年第75屆戛納電影節恢復正常方式舉行，今晚7點舉行開幕式首次由法國電視二台同步直播。

戛納電影節屬於世界上最重要的電影節之一，有來自世界各地的影星，導演，電影人和觀眾參與。

今年有21部影片入選戛納電影節主競賽單元，法國著名實力男影星林頓（Vincent Lindon）擔任評委主席，由8位男女個半，來自印度，伊朗，挪威，瑞典，美國，英國，法國的導演和演員組成評委。評委主席林頓今天接受媒體採訪後將在10天內不透露任何評審信息，他認為有包括兩位女導演的評委們經驗豐富，他要傾聽各位評委的意見，今年入圍主競賽單元影片精彩，林頓期望能夠與評委們一起選出讓觀眾和電影屆人士感動，能夠成為經典的金棕櫚大獎影片。

戛納電影節有鼓勵前衛影片的傳統，一些獲金棕櫚大獎的電影在頒發時引起在場觀眾的激情和爭議。

比利時女星維爾日妮·埃菲拉(Virginie Efira)擔任今年戛納電影節開幕式和閉幕式典禮的主持人，她期望遠離商業的電影能夠獲獎。

比利時女星維爾日妮·埃菲拉(Virginie Efira)擔任75屆戛納電影節開幕式和閉幕式典禮主持人 Copyright Gaumont Distribution

今晚首映式上放映法國著名導演哈紮納維希烏斯拍攝的《切斷》一片，講述血淋淋的殭屍故事但富有幽默。

周三進入戛納電影節競賽單元放映的第一天，上映在德國避難的俄羅斯導演基里爾·謝列布連尼科夫（Kirill Serebrennikov）拍攝的俄羅斯著名作曲家《柴可夫斯基的妻子》一片。

一種關注單元上演法國導演馬修·瓦德皮拍攝的《散兵》，該片講述為法國而戰的塞內加爾士兵故事。

第75屆戛納電影節在同一天向著名美國影星湯姆克魯斯整個職業生涯致敬，並上演他主演的巨片《壯志凌雲：獨行俠》。