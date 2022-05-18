法國抗議俄羅斯驅逐法國外交官 此前巴黎也曾驅逐

法國/俄羅斯/歐洲

巴黎周三強烈譴責俄羅斯宣布驅逐34名法國外交官，法國稱俄羅斯的驅逐決定沒有合法依據。俄羅斯外交部要求遭驅逐的法國外交官必須在兩周內離開俄羅斯。法國在4月宣布驅逐41名俄羅斯外交官，法國指控這些人在俄羅斯使館的掩護下從事間諜活動。

廣告 繼續瀏覽後續

據法國外交部今天發布的一份聲明說，俄羅斯方面提出的決定是對法國決定的回應，因去年4月，被懷疑為間諜的幾十名俄羅斯特工被法國驅逐。

法國外交部說，但是法國駐俄羅斯大使館的外交官和工作人員的工作完全符合《維也納外交和領事關係公約》。該聲明說，俄羅斯當局的決定沒有合法依據。據該聲明繼續說：“法國只能對此表示遺憾。”

據法新社說，法國駐莫斯科大使皮埃爾-萊維周三被傳喚到俄羅斯外交部，並收到一份俄羅斯外交部的聲明，該聲明稱，"法國駐俄羅斯外交機構的34名工作人員已被宣布為'不受歡迎的人。" 同一消息來源說，他們必須在兩周內離開俄羅斯。

巴黎在4月宣布驅逐41名俄羅斯外交官，法國指控這些人在其使館的掩護下從事間諜活動，並稱這是歐洲制裁的一部分。

針對法國的驅逐，俄羅斯曾發表外交聲明說，俄羅斯對法國當局的挑釁性和毫無根據的決定驅逐俄羅斯外交官提出強烈抗議，強調這一措施嚴重損害了俄法關係和建設性的雙邊合作。

法新社說，許多其他歐洲國家，如德國、意大利、西班牙、斯洛文尼亞、奧地利、波蘭、希臘或克羅地亞，自2月24日俄羅斯在烏克蘭的侵略攻勢開始以來，大規模驅逐俄羅斯外交官。在某些情況下，這些驅逐行動伴隨着對間諜活動的指控。

莫斯科警告對這些驅逐作出回應，數十名西方外交官已經被驅逐出俄羅斯。

法新社引據俄羅斯媒體消息，西班牙、意大利和瑞典的大使也於周三今天被傳喚到俄羅斯外交部。