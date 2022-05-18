第75屆戛納電影節開幕式 澤連斯基視頻呼籲

戛納電影節2022

第75屆戛納電影節周二晚間舉行開幕式，烏克蘭總統澤連斯基出人意料，通過視頻呼籲電影屆人士行動應對俄羅斯的入侵，贏得在場觀眾掌聲。

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第75屆戛納電影節周二晚間舉行隆重開幕式，烏克蘭總統澤連斯基出人意料在基輔通過視頻講話，他表示我們將繼續戰鬥，我們別無選擇，我相信“獨裁者”將失敗。面對參加戛納電影節開幕式的來自世界各地的導演，影星和演藝界人士，他談及發生在布查的大屠殺，馬里烏波爾的劇院遭轟炸導致數百人死亡。

烏克蘭總統澤連斯基表示需要一位如同喜劇明星卓別林式的人物，化解仇恨，讓獨裁者消失，他把俄羅斯總統普京和與喜劇明星查理·卓別林電影中的《大獨裁者》相提並論。

澤連斯基講話10多分鐘，贏得在場觀眾的掌聲，他動員電影屆人士不用沉默來對待俄羅斯的入侵。

美國電影笑星卓別林80多年前拍攝諷刺片《大獨裁者》，他洞察希特勒大獨裁者的心理，用喜劇方式諷刺挖苦這位德國納粹頭子。該片在1940年上映，次年成為美國第二大賣座影片，因其先知之見而廣受讚譽。

今年四月澤連斯基在美國第64屆格萊美音樂頒獎典禮上講話，呼籲美國加大對烏克蘭的援助。昨天在法國開幕的第65屆戛納電影節同樣關注烏克蘭人的命運，今年有三部烏克蘭影片入圍官方競賽單元。