馬克龍向澤連斯基許諾 加快加大武器支援

法國/烏克蘭

法國總統埃馬克龍17日稍晚與烏克蘭總統澤連斯基長時間通話。馬克龍向烏克蘭總統澤連斯基承諾，法國將在未來幾天和幾周內加緊向烏克蘭交付武器。馬克龍確認4月底宣布的此一承諾。

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據法國總統府公告稱，馬克龍對澤連斯基說，法國的武器交付將增加強度與速度。愛麗舍宮表示，法國國家元首確認，法國將繼續運送武器，並在未來幾天和幾周內增加強度，人道主義設備的運送也將增加。

自2月24日俄羅斯開始侵略進攻以來，法國已向烏克蘭提供了800多噸人道主義援助，包括本周末增加的13輛救護車。

法烏兩位領導人還討論了法國可以在國際協議框架內向烏克蘭提供的安全保障，以確保尊重烏克蘭的主權和領土完整。

法新社說，5月12日，烏克蘭總統澤連斯基批評馬克龍想給普京提供一條解決衝突的 "出路"，並說他 "沒有必要向俄羅斯做出政治讓步"。法國總統府回答說，法國國家元首 "從未在未經澤連斯基總統同意的情況下與普京討論任何烏克蘭事情"。

馬克龍曾在4月底向他的同行保證，發送有助於烏克蘭抵抗的大規模軍事裝備，這種支持將繼續得到加強，法國同時加大提供人道主義援助。澤連斯基對此表示感謝。

據法新社，兩位總統還在周二討論了允許烏克蘭糧食出口的可能方式，因為世界上大部分地區的糧食都對此有不同程度依賴。烏克蘭是世界上最大的糧食生產國之一，正面臨著俄羅斯的全面海上封鎖，特別是對烏克蘭出口的主要出口點之一敖德薩港的封鎖。

一個可能的替代路線是通過鄰國羅馬尼亞，由此烏克蘭穀物可以通過火車、卡車或駁船轉運，並在康斯坦察港裝船。

據法新社說，由於法國仍然是歐盟輪值主席國，馬克龍還向澤連斯基確認，"烏克蘭加入歐盟的申請將在6月的歐洲理事會上進行研究"，此前歐盟委員會已經給出了意見。

澤連斯基對馬克龍提出的建立一個 "歐洲政治共同體 "以使烏克蘭在成為歐盟正式成員之前加入歐盟的建議持嚴重保留意見。巴黎說烏克蘭加入歐洲聯盟將需要 "幾十年"。