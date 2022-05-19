戛納電影節主競賽單元首映 著名俄羅斯導演與美國巨星

烏克蘭危機/戛納電影節

在電影首映式結束後基里爾再次強調反對戰爭，他認為包括電影在內的文化界人士能夠讓戰爭停止，期盼和平重歸。

戛納電影節18日晚間進行官方主競賽單元的首映式 ，著名俄羅斯導演基里爾與美國巨星湯姆克魯茲先後登紅地毯台階，成為本屆戛納電影節的亮點。在俄羅斯入侵烏克蘭之際，基里爾導演呼籲停止戰爭，確信和平的重歸。

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俄羅斯著名電影和戲劇導演基里爾終於如願以償在18日與《柴可夫斯基的妻子》劇組演員一起參加戛納電影節官方競賽主單元的首映式。

此前他的兩部電影作品《盛夏》和《波特羅夫的流感》分別入圍第71屆和第74屆戛納電影主競賽單元，而基里爾導演因被俄羅斯當局軟禁在家中無法如意前來戛納參加電影節。

基里爾導演本屆入圍戛納電影節的《柴可夫斯基的妻子》一片沒有任何俄羅斯政府的補貼和資助。 在電影首映式結束後基里爾再次強調反對戰爭，他認為包括電影在內的文化界人士能夠讓戰爭停止，期盼和平重歸。

在闊別戛納電影節30年後，今年美國巨星和製片人湯姆克魯茲以主演的經典新片《壯志凌雲：獨行俠》亮相戛納，湯姆克魯茲的到來讓場外來自世界各地的星迷們歡呼沸騰，湯姆克魯茲給他們簽名留念。

隨後在湯姆克魯茲與劇組演員們登紅地毯台階，就在準備進入電影宮之際，著名的“法蘭西巡邏兵”飛行表演隊，上演了一段精彩的“雲端秀”，飛機穿越戛納電影宮的上空，將天空點綴成紅白藍法國國旗的三色，向湯姆克魯斯輝煌的職業生涯致敬。

俄烏戰爭在歐洲持續，著名俄羅斯導演基里爾與美國巨星湯姆克魯茲先後登紅地毯台階，把本屆戛納電影帶入高潮。另外，法國男影星奧馬·希（Omar Sy）主演的《散兵》（Tirailleurs）影片參加“一種注目”首映式，該片講述那些被遺忘，曾經為法國而戰塞內加爾士兵故事。