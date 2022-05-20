一位紐約皇後區少年 一頭毛驢眼中的世界

戛納電影節2022

美國導演詹姆斯·格雷（James Gray）自編自導的《世界末日》關注種族和精英主題

第75屆戛納電影節的主競賽單元周四晚間上映兩部影片，一部是美國導演詹姆斯·格雷（James Gray）自編自導的《世界末日》講述紐約皇後區充滿理想的少年成長的經歷。另外一部是今年84歲的波蘭導演傑茲·斯科利莫夫斯基（Jerzy Skolimowski）的作品，他用《EO》一片讓我們通過毛驢的眼睛看世界。一種關注單元放映法國青年女導演洛拉·基沃龍（Lola Quivoron ）的《公路摩托車特技》一片。

廣告 繼續瀏覽後續

第75屆戛納電影節周四晚間放映入圍“一種關注單元” 《公路摩托車特技》，也是法國青年女導演洛拉·基沃龍首次拍攝的長篇，該片的女主人公朱莉婭性格孤僻，但特別著迷摩托車，一天她偶遇一群擅長公路摩托車特技的男孩們，朱莉婭也找到了自己的位置。

女導演洛拉期望讓觀眾感受到青年人的能量，如火的激情和勇氣。

周四晚間戛納電影節主競賽單元放映美國導演詹姆斯·格雷自傳體電影《世界末日》，這也是9年前格雷拍攝《移民》之後的第二次入圍。

該片講述一個名叫保爾的少年在紐約皇後區過着平靜安逸的生活，他與一個叫做強尼因膚色而被同班人排斥的同學一拍即合，兩人經常在學校淘氣，保爾自以為享有父母，特別是祖父的庇護可以逃避懲罰。

但是在一次事情鬧大後，他被送入一所私立學校。美國前總統特朗普的父親正是該學校董事會成員，在那裡充滿着精英主義和肆無忌憚的種族主義，從而徹底顛覆了保爾原有的世界觀 ，幸虧他有祖父教給他的理念，讓他出污泥而不染。

84歲的波蘭導演傑茲·斯科利莫夫斯基拍攝的《EO》 © Cannes

周四放映的第二部主競賽單元的影片是今年84歲的波蘭導演傑茲·斯科利莫夫斯基拍攝的《EO》，這頭名叫EO的毛驢有不加修飾的溫情和灑脫，導演通過動物毛驢的眼睛看世界，認為這是在冷酷世界中需要保持的一個最重要特質。