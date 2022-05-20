法國新任外交部長凱瑟琳·科隆納：何許人也？

法國/政治

現任法國駐英國大使凱瑟琳·科隆納（Catherine Colonna）周五被任命為法國外交部長。凱瑟琳·科隆納是一個怎樣的人呢？

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凱瑟琳·科隆納是一位經驗豐富的外交官，她曾經是雅克·希拉克的前部長和發言人。自2019年起，她擔任法國駐英國的大使。2010年，米歇爾·阿利奧-瑪麗(Michèle Alliot-Marie)曾經短暫擔任過法國外交部長，凱瑟琳·科隆納是繼米歇爾·阿利奧-瑪麗之後，第二位擔任外交部長的女性。

在前往倫敦擔任大使之前，今年66歲的、語氣和藹可親的、從法國國立行政學院畢業的凱瑟琳·科隆納，先後在華盛頓和布魯塞爾擔任過各種職務，之後被任命為法國駐意大利大使和法國駐聯合國教科文組織的代表。

一位親近凱瑟琳·科隆納的人說，“（科隆納的）人際關係簡單，工作很勤奮，要求很高”。她最為人所知的，是她在1995年到2004年之間長達9年的時間內，擔任總統雅克·希拉克的國際事務發言人。

2005年，她在德維爾潘政府中擔任歐洲事務次長，直到2007年。

凱瑟琳·科隆納也曾數次在私營企業工作，尤其是曾在國際金融通訊公司賓士域（Brunswick）集團里工作過。

馬克龍任命凱瑟琳·科隆納為外交部長，被一些分析家認為是馬克龍對憤怒的法國外交官們做出的姿態。在法國外交部，最近發生了極為罕見的號召6月2日罷工的呼籲，在法國外交部的歷史上，這是第二次出現罷工呼籲。