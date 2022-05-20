視頻 “一種關注”首映片《散兵》（Tirailleurs）

戛納電影節2022

第75屆戛納電影節於18日進入主競賽單元和一種關注單元官方評選參賽影片第一天的放映，首先分別上映逃亡德國的俄羅斯著名導演基里爾的《柴可夫斯基的妻子》和法國導演馬修《散兵》。

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“一種注目”首映式上映《散兵》（Tirailleurs）影片，由法國導演馬修·瓦德皮拍攝，由飾演《無法接觸》而成名的法國男影星奧馬·希（Omar Sy）扮演主角。電影揭開一段塵封已久的歷史，講述為法國而戰的塞內加爾士兵故事，這些被遺忘的一戰英雄曾背井離鄉，為解放法國而戰。

由法國和塞內加爾聯合製作，故事發生在1917年，Bakary Diallo為了與從軍入伍、年僅17歲的兒子Thierno團聚，也應徵加入法國軍隊。

二人被派往前線，一同參戰。在上級軍官的激勵下，兒子受命奔赴戰場，希望超越自我，成長為一個男人。而他的父親則努力不惜一切代價阻止兒子前往戰場，保他安然無虞。導演借該片展現了殖民地悲劇的另一個視角，法國曾經在西非招募軍隊。

導演Vadepied 表示，用電影拍攝這段痛苦和極少提起的歷史，是某種呈現， 讓人們從不同角度觀察，這不是補償，相反只是承認這段共同的歷史，我們無法倒轉。