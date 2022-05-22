法國和阿根廷優化抗乾旱小麥

氣候變化 / 科技發展

在市場缺貨烏克蘭和印度小麥之際，阿根廷研發的抗乾旱小麥吸引到更多國家的興趣。這種處於實驗初期的轉基因（OGM）小麥現已得到優化。經法國和阿根廷兩國科研團隊的探索，加入了向日葵的一段基因，應該有助其提高抗乾旱能力。這是本台RFI法語«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在本周五最新節目中的關注議題。

廣告 繼續瀏覽後續

本台RFI法文網2022年05月20日星期五在«原材料»專欄里（Chronique des Matières Premières）刊出經濟記者Marie-Pierre Olphand的一篇最新報道指出，轉基因抗乾旱小麥（HB4）仍在實驗初期，但其知名度已超越其誕生地阿根廷的邊境。在法國企業Florimond DeSprez與阿根廷企業Bioceres的合作企業Trigall Genetics的領導下，現已取得成果。這種歷史性的轉基因小麥得益於一段向日葵基因，應該有助其更能抵禦乾旱。

RFI Image Archive / OGM : un blé anti-sécheresse pour répondre à l'urgence céréalière et climatique. Le Brésil a donné son feu vert fin 2021 à une utilisation commerciale, via l'importation de farine issue de ce blé. Ici, de la farine de blé dur. (illustration) © Wikimedia Commons CC BY-SA 2.0 Veganbaking / RFI Image Archive

本台RFI這篇法文專欄報道的原標題為[Un blé anti-sécheresse pour répondre à l'urgence céréalière et climatique]。換做中文可譯作[抗乾旱小麥以應穀物和氣候之急]。下面做簡介以供分享。

優化轉基因抗乾旱小麥HB4挽救農作物 -

據本台RFI法文«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）的這篇報導指出，在乾燥地區，普通的小麥受不了炎熱。而優化這種轉基因小麥的目的，就是為了得以挽救農作物。

巴西認可了出自轉基因小麥HB4的麵粉 -

阿根廷已開展了相關實驗，儘管產量並不可觀，但前景誘人，足以促使該國更大規模地推廣種植。南美農業體系專家介紹說，巴西於2021年底批准了通過進口這種轉基因小麥的麵粉，予以商業化使用。但巴西尚未做好準備，自己種植這種轉基因小麥。

澳大利亞和新西蘭剛剛批准轉基因小麥 -

五月初，在經歷了頻繁乾旱後的澳大利亞，還有新西蘭，追隨南美兩個大國，批准了這種轉基因小麥。

RFI Image Archive / OGM : Un blé anti-sécheresse pour répondre à l'urgence céréalière et climatique. Ici, une carte des cultures OGM dans le monde selon l'ISAAA. (illustration) Clive James/ISAAA / RFI Image Archive

在當前氣候變化及糧食自足競賽的大背景下，北非馬格裡布國家和中東地區都是這種小麥新品種的潛在客戶。尤其是摩洛哥，今年的旱情特別嚴重。

轉基因抗乾旱小麥HB4仍需要接受檢驗 -

中國儘管尚未放行轉基因OGM抗乾旱小麥Blé HB4，但已經邁出了一步，同意了耐高溫的轉基因抗乾旱大豆Soja HB4。

RFI Image Archive / Chronique des matières premières. © RFI Image Archive

本台法廣RFI«原材料»專欄（Chronique des Matières Premières）在2022年05月20日星期五刊出的這篇報道最後提到，Intercourtage的一名分析師認為，現在說這種轉基因小麥將取得成功還為時過早。但如果目標達到了，轉基因將可能提高全球產量，促成減價。就此，專家重申，最佳品質的小麥是因其價格。但這種品質在過去幾個月里失去了。

.（翻譯編輯：RFI法廣電台 尼古拉）.

.