科隆納與王毅通電話 法中各布各話

法國/中國

法國外交長凱瑟琳-科隆納周三要求她的中國同行王毅為聯合國官員米歇爾-巴切萊特提供 "無障礙通道"，她正在訪問中國西北部的新疆地區，北京被指控對穆斯林維吾爾族進行了嚴厲的鎮壓。中國外交部官網公布此次通話說，科隆納表示，中國是法國的重要夥伴和朋友，法方高度重視落實好兩國元首重要共識和兩國關係行動計畫，致力於增進法中友好，願保持雙方高層往來，以建交60周年為契機，深化兩國廣泛領域務實合作，推動法中全面戰略夥伴關係更上一層樓。中國外交部沒有提及巴切萊特的名字。

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法新社25日稍晚引據法國外交部Quai d'Orsay的聲明稱，"在顯示新疆非常嚴重的侵犯人權行為的新文件公布以及聯合國人權事務高級專員目前正在訪問的情況下，法國外長科隆納呼籲對巴切萊特訪問給予充分的透明化，並讓聯合國人權高級專員真正不受阻礙地訪問。

法國外長科隆納特別要求巴切萊特能夠 "與民間社會成員交換意見，並訪問她所選擇的地方，包括拘留場所"。

法新社說，巴切萊特女士的行程是自2005年以來第一位訪問中國的聯合國人權官員，幾乎是閉門進行的，理由是中國的疫情所致，聯合國代表團不得不遠離外國媒體。

法新社說，散居海外的維吾爾人和人權團體正在敦促這位70歲的智利前總統不要被捲入共產黨政權的宣傳行動里。

法國外長科隆納還要求她的中國同行允許公眾進入法國駐上海總領事館，自4月以來，作為中國嚴厲的 清零政策的一部分，法國領事館一直處於嚴酷的禁封狀態。

據中國外交部官方網站報告說，2022年5月26日，國務委員兼外長王毅同法國新任外長科隆納女士通電話。

王毅說，法國是有着全球影響的大國，一貫堅持獨立自主的外交政策。面對百年變局，中法有必要深化戰略協調。習近平主席和馬克龍總統建立了牢固互信和友誼，並保持密切溝通，為兩國共同應對全球性挑戰提供了戰略指引，也為動蕩不定的世界注入了穩定性。前不久，兩國元首成功通話，強調要堅定兩國全面戰略夥伴關係定位，堅持相互尊重彼此核心利益。我們要共同落實好兩國元首共識，為推進中法關係、深化中歐合作和完善全球治理作出新的努力。

科隆納表示，中國是法國的重要夥伴和朋友，法方高度重視落實好兩國元首重要共識和兩國關係行動計畫，致力於增進法中友好，願保持雙方高層往來，以建交60周年為契機，深化兩國廣泛領域務實合作，推動法中全面戰略夥伴關係更上一層樓。

王毅表示，中法全方位務實合作不僅為雙方帶來重要利益，也為世界和平發展作出中法貢獻。中方重視執行好中法關係行動計畫，願不斷為兩國合作注入新內涵。

雙方一致認為應共同引領全球氣變合作和生物多樣性保護的積極勢頭，推動《生物多樣性公約》第十五次締約方大會第二階段會議取得積極成果。

中國外交部官網說，雙方就中歐關係交換意見。王毅強調，中方堅定支持歐洲一體化，支持法方發揮輪值主席國作用，推動歐洲增強戰略自主。中歐關係基調是友好，合作是主流，中歐是夥伴而不是對手。雙方要以相互尊重為前提，以增進相互了解為目的，坦誠深入溝通，不搞麥克風外交。科隆納表示，法方珍視獨立自主的外交傳統，致力於深化歐中合作，共同應對全球挑戰。

雙方就烏克蘭問題交換意見。王毅說，兩國元首多次通話，就儘快停火止戰、積極促進和談、減少外溢效應、警惕陣營對抗等達成重要共識，為雙方加強協調合作指明了重要方向。俄烏局勢已走到新的十字路口。一方面，衝突朝着長期化、複雜化方向演進。另一方面，和平的呼聲在增強，勸和促談的努力在積聚。當務之急是各方要形成合力，多做有利於勸和促談而不是火上澆油的事情。中方樂見法方積極斡旋，中方也將繼續通過自己的方式發揮建設性作用。科隆納闡述了法方原則立場，表示法國致力於實現持久和平，贊同當前形勢下各方應發揮建設性作用。

中國外交部官方網站說，雙方還就朝鮮半島局勢等交換了意見。