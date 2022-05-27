法國新政府首開政府工作會議 制定3緊急優先

法國/新政府

法國新組閣成立的政府今天召開部長聯席會議討論選舉期間工作聚焦。因新政府選擇今天開會，被評論做出姿態要安心工作。因法國輪遇星期四是升天節宗教節日，隔一日便是周末，不少機構與單位把今天星期五也搭橋放長周末假。部長會議沒有讓媒體入場，但透露出購買力、健康和氣候這些緊急優先議題處理，要求快速有效，並強調必須有結果。

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法國新任總理博爾內Elisabeth Borne在周五的會議上告訴她的部長們，購買力、健康和氣候是法國政府必須解決的三個 "緊急議題"。博爾內稱，"政府頭幾周必須致力於應對法國人民的緊急情況與訴求。"

該新政府組閣已經有一個星期。

法國5月中旬面臨高通脹。新總理博爾內上任後即確定了三個優先事項，首先是購買力，在法國立法選舉（6月12日和19日）後，議會一恢復工作，就會推出立法措施。據博爾內說，政府不應忘記或遺漏任何人。除了養老金領取者、僱員、自營職業者和公務員之外，我已經要求我的部長們還要特別關注學生困難。

醫護方面，博爾內說她已經要求有關部長非常迅速地提出建議，在夏季就採取有效措施。

博爾內還希望以快迅的速度開展生態規畫項目，呼籲所有部委動員起來並參與其中。

據法新社說，博爾內給她的部長們提出了 "三個關鍵詞：速度、效率和結果"。