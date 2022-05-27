視頻 戛納電影節體驗法國風情

戛納電影節2022

每年戛納電影節這場世界電影盛宴，彙集大批名導新秀和實力演員，毫無疑問是展示電影的聖殿，更是向世人呈現法國生活情調和尖端美食的重要窗口。

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坐落在戛納電影宮對面的曼捷斯帝酒店有為戛納電影節評委和閉幕式晚宴烹飪美時的傳統，米其林星級名廚Pierrick Cizeron 準備多時為戛納電影節評委和閉幕晚宴500多人烹飪。

酒店執行總裁Charles Richez表示有100多年歷史的酒店，在戛納就行第一屆電影節之際François André就開始與電影節合作，與戛納電影節結下不解之緣。

在戛納電影節期間，每天晚上這裡雲集準備登紅地毯台階的明星，門口是攝影師和追星族的無數閃光燈。

戛納電影節無疑是展示法式優雅的最好窗口。