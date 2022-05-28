瑞導憑《悲情三角》二度獲金棕櫚獎 樸贊郁獲最佳導演

頒獎儀式

第75屆戛納電影節5月28日落下帷幕，《悲情三角》（Triangle of Sadness，又譯《無限悲情》）獲得最佳影片金棕櫚獎。該片出自瑞典著名導演魯本·奧斯特倫德（Ruben Östlund）之手。它是一部諷刺資本主義終結的影片。陳劍瑩執導的華語片《海邊升起一座懸崖》獲得短片金棕櫚獎；中國女導演去年唐藝憑藉《天下烏鴉》獲此獎。

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根據法新社的報道：陳劍瑩上台領獎時說了一句法文Merci。隨後她用英文表示：她說，能來到這裡對我來說是一種莫大的榮幸，也給了我很大的鼓勵。 在戛納逗留期間，我感受到所有電影人之間的真誠支持，尤其是在這個特殊的時刻。 我用實力做電影，希望把電影帶給世界。 我想用中文說幾句感謝我的家人。”但她說的中文沒有翻譯，在場的很多人聽不懂。一些網友對嘎納組委安排欠缺表達了不滿。

陳劍瑩用中文感謝團隊；感謝父母；感謝撫育她的中華大地。

《正午之星》和Lukas DHONT執導的影片《CLOSE》獲得評審團特別獎。斯科利莫夫斯基新作《驢叫》和菲力斯·範·古寧根與夏洛特·馮黛梅爾許共同執導《八座山》（Le otto montagne）雙雙獲評審團大獎；韓國導演樸贊郁獲得最佳導演獎；這是湯唯、樸海日主演的影片《分手的決心》。

比利時導演兄弟讓皮埃爾和呂克達頓(Jean-Pierre和Luc Dardenne)執導的長片《托里和洛奇塔》(Tori et Lokita)榮獲嘎納75周年獎。

最佳女演員獎由伊朗紮赫拉·阿米爾·易卜拉希米獲得；最佳男演員獎由宋康昊摘下。他們分別主演了《 聖蛛（Holy Spider） 》和《掮客》兩部片子。

《戰馬》獲得金攝影機獎（Caméra d'or）；日本女導演早川千繪執導的《七五計畫》獲得金攝影機特別獎。

第75屆戛納電影節5月17日在法國南部海濱城市戛納拉開帷幕，21部影片入圍主競賽單元。