第75屆戛納電影節 《悲情三角》獲金棕櫚大獎

戛納電影節2022

瑞典導演魯本·奧斯特倫德(Ruben Östlund)執導的影片《悲情三角》(Triangle of sadness)捧走了本屆戛納電影節的金棕櫚最高獎項

第75屆戛納電影節於28日晚間落下帷幕。瑞典導演魯本·奧斯特倫德(Ruben Östlund)執導的影片《悲情三角》(Triangle of sadness)捧走了本屆戛納電影節的金棕櫚最高獎項，也是該導演第二次榮獲金棕櫚大獎。此前他在2017年憑藉《方形》(The Square)一片奪得金棕櫚獎。陳劍瑩執導的華語片《海邊升起一座懸崖》獲得短片金棕櫚獎。今年有兩部法國電影分別獲得評委大獎。

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獲得本屆金棕櫚大獎的瑞典導演魯本·奧斯特倫德(Ruben Östlund)執導的影片《悲情三角》(Triangle of sadness)一片講述一對富有魅力的模特夫婦，他們被邀請登上一艘豪華郵輪度假，發生事故。

當這群人被困在一座荒島上時，當只有清潔女工知道如何捕魚幫助了他們，讓等級制度被顛倒，當這位男模意識到他或許可以用他的英俊長相來得到更多食物，事情發生了轉變。

該片充滿冷幽默，諷刺當今社會上那些腰纏萬貫的巨富，其實缺少基本謀生手段。

韓國知名男演員宋康昊獲得最佳男演員獎 。

今年有兩部電影分別獲得評委大獎Lukas Dhont《Close》講述13歲的雷歐和雷米是一對形影不離的好朋友，直到一起令人費解的事件拆散了兩人的友誼。為了理解到底發生了什麼。

法國導演丹尼斯《Stars at noon》講述是一部發生在熱帶地區的心理劇情片。