歐冠賽鬧事玷污法國形象？ 巴黎辦奧運會遭扯進來

法國/球迷

法國作為第三邊東道主在法蘭西體育場舉辦的歐洲冠軍聯賽決賽昨天晚上發生上萬球迷鬧場，儘管警方處置，沒有發生嚴重傷人事件，但還是被廣泛批評比賽組織失誤中，而且各方的責任爭議越來越大。批評指兩年後巴黎舉辦奧運會的形象是否因此會蒙污而出現問題。

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著名的歐洲決賽昨天晚上在巴黎舉行，是由皇家馬德里對利物浦，並以1比0獲勝。但法蘭西體育場周圍出現了混亂和無序的場面。至此沒有嚴重的傷亡報告。

這場比賽由於純粹的後勤原因被推遲了36分鐘開場，這在這個級別比賽上是很少見的。

據歐足聯解釋說，這種混亂是由 "假票 "問題造成了入口瓶頸，並呼籲對足球當局和法國當局進行緊急 "勘審"。

法新社記者與在場的球迷在比賽前注意到，有一幫身份不明的青年和當地球迷試圖強行進入體育場。警方進行了干預，用催淚瓦斯驅散了人群和球迷，包括來看球隊一些球迷家庭一同遭罪。

比賽甫結束，法國內政部長Gérald Darmanin就把矛頭指向了數千名沒有門票或持有假票的英國球迷，他們極力想強行進入法蘭西體育場。

但已經有30年一直被認為沒有球迷暴力問題的利物浦球迷，對這些指責和法國式的歡迎感到憤怒。利物浦俱樂部在一份聲明中說：我們對利物浦支持者遇到的出入問題和周邊安全漏洞感到非常失望。遠在英國的利物浦體育場的警察在他們的推特上也議論這一 "令人震驚的情況"，並為利物浦球迷在比賽中的 "模範 "行為辯護，他們說這是他們在組織賽事方面所見過的 "最糟糕的一個例證"。

據法新社記者也說，在巴黎東部的 "球迷區"，數以萬計的英國球迷正在觀看比賽，這些球迷並沒有構成安全問題。紅潮在經過十二個小時的狂熱和大量飲酒後，順利散去。

巴黎消防隊報告說，當晚在體育場和 "球迷區 "都很 "平靜"，緊急應急服務部門對輕微事件進行了238次干預，包括因催淚瓦斯的副作用。

據法國內政部稱，在昨天晚上的邊緣地帶，有105人被逮捕。據巴黎檢察官辦公室稱，約有20人被拘留，主要是因為暴力和盜竊。

歐洲足球支持者網絡的執行董事Ronan Evain說，這次失敗 "引發了對法國組織這種規模活動的能力的質疑"。他批評，"我們正在繼續複製過去已經是失敗的組織計畫。他告訴法新社：非常有必要使保障這些球賽的方法現代化。

法國警方派員干預維安人數太少還是不夠？安全方面安排了6800名警察、憲兵和消防員以及大量私人保安。

不過，昨天晚上的亂局，在任何角度下都為法國在2023年舉辦的橄欖球世界盃和翌年的巴黎奧運會提供測試與看點。

法新社說，球場混亂的場面引來反對派的批評，政府被指責。勒龐說她有一種 "羞辱感"。極右的領導人說，"我們被整個世界關注，所有看到這一幕的外國首都都注意到，法國不再能夠平安無事地組織大規模的活動。"梅朗雄（Jean-Luc Mélenchon）也發表了同樣的看法。作為左派聯合以後的梟雄的他說，這個形象是可悲的，它令人擔憂，因為我們可以清楚地看到，我們沒有為像奧運會這樣的活動做好準備。

在總統多數派一方，議員奧羅爾-貝爾解釋，"這場決賽本應在俄羅斯舉行"，而法國在幾乎沒有三個月的時間裡組織了這場比賽。她說："球迷區里沒有發生什麼亂象。" 她呼籲平常心看待所發生的事情"，尤其不要對法國當局在即將到來的重大體育賽事之前，得出無能力組織的錯誤結論。