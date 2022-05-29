馬克龍今晚為卡塔爾埃米爾設工作餐

法國/卡塔爾

據法國總統府愛麗舍宮透露，法國總統馬克龍和卡塔爾埃米爾謝赫-塔米姆-本-哈馬德-阿勒薩尼今天晚上在法國總統府外巴黎一餐廳舉行 "一對一的工作晚餐"，討論 "雙邊關係 "和 "地區問題"。

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據法新社說，馬克龍和埃米爾-阿勒薩尼最後一次通電話是在2月27日，即俄羅斯入侵烏克蘭3天後。

馬克龍與埃米爾-阿勒薩尼將在首都的一家餐廳用餐。

馬克龍也經常邀請他的愛麗舍宮的客人在總統府外餐廳用餐，例如荷蘭首相馬克-魯特2021年8月在巴黎的La Rotonde餐廳用餐，以及還有意大利總理馬里奧-德拉吉9月在馬賽的Le Petit Nice餐廳用餐。

本周，埃米爾-阿勒薩尼表示願為斡旋俄烏衝突，充當潛在調解人，他在達沃斯論壇的一次演講中透露，他 "正在與所有相關方接觸"。

法新社說，歐洲各國也在尋求改善與多哈的關係，因為他們尋求實現天然氣供應的多樣化，以減少對俄羅斯的依賴。

卡塔爾擁有世界上第三大天然氣儲備。卡塔爾還大量參與了在美國和伊朗之間就棘手的伊朗核問題進行調解的嘗試。

法國與卡塔爾兩位國家元首之間的最後一次會晤是在2021年12月，當時馬克龍對海灣國家進行了訪問。

打擊恐怖主義和資助法國的穆斯林禮拜活動將是今晚工作餐的討論議程，2022年卡塔爾世界盃的籌備工作和該國勞動法的相關問題也被提及。

非政府組織報告指責卡塔爾剝削外國工人，特別是在體育場館建設方面。卡塔爾強烈反對這種批評，強調卡塔爾已經改革了勞動法，並引入了最低工資。

值得一提的是，埃米爾-阿勒薩尼的訪問正值卡塔爾通過主權財富基金擁有的巴黎聖日耳曼剛剛慶祝其第10個法國聯賽冠軍，並簽署了擁有的明星球員基里安-姆巴佩的續約協議。

當然，對法國的訪問是埃米爾歐洲之行的一部分，卡塔爾埃米爾-阿勒薩尼還訪問了西班牙、德國、英國，並出席達沃斯的世界經濟論壇。