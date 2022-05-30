一名法國記者在烏克蘭報道人道主義行動時喪生

法國/烏克蘭戰爭/媒體

一名法國記者在烏克蘭喪生，當時他正在報道一個人道主義車隊。

廣告 繼續瀏覽後續

根據法新社的報道，周一，一名為法國新聞電視頻道BFMTV工作的法國記者在烏克蘭喪生，他的同事受了傷，當時，他們正在一輛人道主義巴士上和一些平民們在一起。自從俄羅斯入侵烏克蘭以來，喪生的記者人數增加到了八人。

遇害的法國記者叫弗雷德里克·勒克萊爾-伊姆霍夫（Frédéric Leclerc-Imhoff），今年32歲。法國總統馬克龍在推特上寫道：“記者弗雷德里克·勒克萊爾-伊姆霍夫在烏克蘭是為了展示戰爭的真實。在人道主義巴士上，在與被迫逃離俄羅斯炸彈的平民在一起時，他受到了致命的傷害。”

馬克龍還寫道：“對於那些在戰場上執行艱難新聞工作的人，我想重申法國是無條件支持他們的。”

遇害的法國記者在BFMTV新聞電視頻道已經工作了6年，他是攝像師，這是他第二次前往烏克蘭進行報道。

法國外交部長凱瑟琳·科隆納在一條推文中寫道，這位32歲的法國記者是“在履行報道職責時被俄羅斯對人道主義行動的轟炸給炸死的”。法國外交部長“要求”“儘快進行透明的調查，以查明這場悲劇發生的情況”。

根據遇害法國記者工作的BFMTV新聞電視頻道，他是在報道人道主義行動時，被“彈片擊中”了。遇害法國記者的同事受了“輕傷”。

根據非政府組織無國界記者組織(RSF)的統計，自俄羅斯開始入侵烏克蘭以來，至少有8名記者在工作時喪生。