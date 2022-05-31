歐盟達成協議 年內減少進口俄羅斯石油2/3以上

烏克蘭危機

歐洲理事會主席米歇爾5月31日早晨指出，歐盟27國領袖成功達成減少進口俄羅斯石油禁令，在年內把從俄羅斯進口到歐盟國家的石油減少2/3以上，切斷俄羅斯支持戰爭的財源。

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歐盟27個成員國今晨就減少進口俄羅斯石油，進一步制裁俄羅斯達成重要妥協協議，此舉是為了懲罰俄羅斯入侵烏克蘭，也是在匈牙利提出反對後達成的妥協方案。

綜合法新和路透社報導，米歇爾在布魯塞爾峰會期間推文表示：就禁止俄油出口至歐盟達成協議。涵蓋2/3以上俄羅斯進口石油，以便大幅削減俄羅斯戰爭的財源。

這也是歐盟布魯塞爾峰會上通過的第六項制裁令中的一部分。