巴黎香港電影節凝鑄香港身份

法國/香港/電影

介紹香港抗爭活動的紀錄片時代革命六月一日在全球各地同時放映，與此同時，巴黎組織香港電影節，為其一周的香港電影節將從6月23日起在巴黎拉丁區著名的旅遊景點Mouffetard步行街的Epée de Bois 電影院放映。

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LK：抗爭使香港從購物天堂便成一個有政治身份的地方

舉辦此次香港電影節的流亡法國的香港活動人士，非洲香港自由組織的發起人之一LK女士向法廣介紹了她們舉辦此一電影節的用意，她說：“ 在海外的港人期待能夠延續香港身份，因為，香港特區政府與中央政府正在致力於消滅香港身份，把香港納入大灣區，他們是在消滅香港身份，所以，我們組辦了這個香港電影節，放映的電影不僅僅涉及香港的抗爭運動，而且也涉及到社會，涉及到民生，涉及到香港與大陸之間的關係。為什麼我們不願意僅僅介紹香港的抗爭運動？這也是出於意識形態的原因，因為，在我看來，烏克蘭人之所以受到國際尊重，這並不是因為他們的處境很悲慘，而是由於他們有勇氣抗爭，所以我決定香港現在必須在文化上有抗爭精神。這種精神並不僅僅體現在幾部抗爭電影上，其實，坦白說，我為香港的今天感到很欣慰，因為香港有2019年的抗爭運動而已經從過去的一個資本主義的金融中心，美食中心，或者是購物中心而成為一個具有政治意義的地方，所以，這就需要別的人來共同了解這個地方，使其他國家的人來感受香港社會，而且，香港的電影在世界電影業中也是名聲很高的。“

香港自由委員會的發言人Kenneth先生也是香港電影節的舉辦者之一，他介紹了他們精選的幾部影片：“開幕片是以2019年香港反送中為背景，由港人任俠與林森共同執導的電影《少年》，這部曾經入圍金馬獎兩項獎項的電影今天卻在香港被禁止公映。《踏雪尋梅》是一部在2014年拍攝的影片，通過對一個十分恐怖的案件來描述香港的社會問題，涉及到移民問題，融入問題，文化身份的問題，探討一些社會的人文關懷。閉幕的影片一部最新的影片叫做《手捲煙》，這部影片從未在巴黎上映，講述的是一個住到重慶大廈的南亞人與一個退休的英軍軍官之間的關係，探討的是97年回歸之後，香港的社會狀況，在2019年的運動的背景下，深層的討論香港回歸之後的社會問題。期待通過此一電影節能夠使觀眾意識到香港影片同大陸影片之間的不同，中國大陸影片中的人文關懷往往是用來做宣傳的，而香港影片中對人性的探討是一種探索，一種思考，同歐洲這邊的電影更為接近。“