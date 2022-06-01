法國通脹五月高達5,2 % 1985來首次 食價飆冷凍肉漲18.16%

根據法國經統局(INSEE)數據，法國5 月份的通貨膨脹率在一年內上升了 5.2%。 民眾日常食品，例如意大利麵、麵粉和碎肉等的價格在一年內上漲了 10% 以上。 通貨膨脹將持續下去，這也迫使消費者的日常買菜時轉向購買那些低價產品。

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法國一些地方政府答應發給的食品消費券很受市民歡迎！因為對於那些最普通的法國家庭來說，日常購物變得越來越痛苦。 據專門研究消費者數據的IRI研究所稱，食品價格正在飆升。 一年多來，它們平均上漲了 4.1%，某些食品價格的不斷上漲令人眼花繚亂。 這就是冷凍肉類的光景，價格上漲了18.16%。 消費量高的新鮮鮮絞肉價格上漲14.56%。

那麼漲價的原因呢？根據IRI 研究所專家艾米麗.馬耶 Emily Mayer 解釋說：“為了生產肉類，你必須飼養動物，但動物飼料價格急劇上漲，而且這種生產也非常耗能。” 意大利麵價格的上漲也非常強勁，上漲了 15.47%，麵粉上漲了 11.65%，烘焙咖啡上漲 10.9%。

根據 IRI 的說法，食品行業價格的這些漲幅反映了製造商和大型零售商之間的上一次年度談判，該談判於 3 月初在緊張的氣氛中結束。

製造商要求在 2021 年底生產成本（能源、包裝、原材料等）大幅上漲後，價格需要大幅調漲。馬耶分析指出，“這些按照成本水平重估價格的影響繼續一點一點地衝擊到消費者購物的超市貨架。»

這是法國自 1985 年以來通脹率首次超過 5%。 除了食品，加上其他消費品，超市的價格在一年內上漲了 3.81%，而 4 月份上漲率為 2.89%。

平均漲幅水平較低的衛生產品 (漲幅 2.01%) 或維護清潔用品 (+ 1.05%) ，因其通脹率較低。