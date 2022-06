法國外交部罷工 反馬克龍改革計畫 有大使參加

法國外交部罷工

法國外交部工作人員今天6月2日開始罷工。這次罷工由六個工會和500名年輕外交官組成的小組發起。馬克龍改革高級公務員制度的計畫是這次罷工的導火索...

法新社說,今天上午,在著名的法國外交部前面有幾十人舉牌示威,上面寫着“瀕臨滅絕的外交”(diplo in extinction)、“公共服務面臨危險”(public service in danger)、“外交官罷工”(diplomats on strike)...。

這是20年來法國外交官首次罷工。他們表示,罷工的原因包括他們感到"疲憊"、"擔憂"和"缺乏被認可",並反對一系列他們認為“威脅到法國外交有效性和威望”的改革計畫。

法新社說,法國總統埃馬紐埃爾-馬克龍希望對高級公務員制度進行改革,是這場運動的導火索,但不滿情緒實際上已經持續了幾年。

馬克龍要對高級公務員制度進行的改革將對外交職業造成影響,到2023年,這兩個歷史悠久行業的將走向"消亡"。

馬克龍特別希望結束"行政種姓"現象,這項改革創建了一個國家新行當,並規定高級官員將不再依附於一個特定的行政部門,並能夠在其職業生涯中改行。

罷工者不斷重申說,“我們不是可以互換的”!他們擔心法國外交職業化即將終結,而法國擁有僅次於美國和中國的世界第三大外交網絡。

參加示威的馬塞爾-埃斯庫爾(Marcel Escure)大使說:“我們不是一夜之間就能成為外交官”,他已在法國政府工作了35年,是少數在外交部前抗議集會上說出自己名字的人之一。

法新社說,在改革之外,外交官的不滿情緒幾年來一直在增長。法國基督教工人聯合會(CFTC)的外交官和工會成員奧利維爾-達-席爾瓦(Olivier Da Silva)解釋說:"堆積如山的改革,資源的不斷減少,導致工作人員的疲勞和慌亂不安。

在聯合國總部工作了28年的編輯讓-巴蒂斯特 (Jean-Baptiste)總結說:"我們的工作量非常大,我們不計較時間,因為我們非常非常自豪地從事這個職業。"但我們有一種不安的感覺,感覺我們的意見沒有被充分聽取。

這番話得到了其他年輕外交官的響應,這些表示不願透露姓名的外交人員說,他們投入大量資金學習土耳其語或漢語,或在烏克蘭-俄羅斯區"夜以繼日"地工作。

在過去幾天,許多高級外交官、大使和地區負責人首次在推特上以“#diplo2métier”為標籤宣布對這項罷工運動的支持。

大使參加罷工

包括法國駐科威特大使克萊爾-勒弗萊徹(Claire Le Flécher)和駐阿曼大使韋羅尼克-奧拉尼翁(Véronique Aulagnon)在內的人已經宣布他們將進行罷工。其他一些人,如法國外交部政治事務主任菲利普-埃雷拉(Philippe Errera)則轉發了最近由年輕外交官集體發表的一份意見書。這些年輕外交官與六個工會一起發起這次罷工。

此外,外交人員甚至還計畫在巴黎外交部所在地奧賽碼頭(quai d'Orsay)以及外交檔案中心所在地南特(Nantes)舉行集會。

外交部工會成員奧利維爾-達-席爾瓦說,大使和領事人員有罷工的權利,但"我們當然不會威脅到對我們的同胞和我們的利益的保護。只要不威脅到捍衛我們利益的連續性,我們就呼籲停止工作。

他補充說,罷工本身就構成了一個事件,這是一個"報警的呼聲"。因為“我們的外交部被損壞,必須加以修復"。工會和團體正在呼籲外交系統召開一次會議。