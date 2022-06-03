侯芷明：丁子霖女士等了33年未獲絲毫安慰

中國/人權

法國的團結中國協會，總部設在巴黎的無國界記者組織，國際反死刑組織，國際人權聯合會，國際特赦組織以及巴黎律師協會等十多個人權組織以及非政府組織6月3日下午18點在巴黎市中心第三區的蓬皮杜中心前埃德蒙-米歇爾廣場共同舉行紀念六四天安門事件，同時聲援那些無法再手持蠟燭悼念的香港人。

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巴黎紀念六四33周年

團結中國協會主席侯芷明（Marie HOLZMAN）向法廣表示這次紀念活動除了關注香港問題之外，還將涉及其他在中國說到迫害的人們，包括維吾爾人、西藏人、蒙古人、香港人，以及許多中國國內的異議分子和維權人士，這些鎮壓活動隨着監控的加劇正在變本加厲。

她特彆強調，每年都紀念六四，但是今天特別期待向香港朋友發出一個信號，大家都關注烏克蘭，烏克蘭與香港有許多共同點，俄羅斯受不了民主自由的鄰國，習近平也同樣受不了自由民主的香港。如果一個國家的財產積累建立在大屠殺至上，這就只會導致今天的後果。就像俄羅斯不會承認對烏克蘭民眾所犯下的罪刑一樣，中國政府也同樣不會承認自己所犯下的罪刑。她特別提到天安門母親組織的創始人丁子霖女士，這麼多年來，她一直等者中國政府的道歉，但是，她卻連這名一點點極小的安慰都沒能得到。

總部 設在紐約的人權觀察也就六四事件發表公告指出：六四屠殺未獲正義33年，人權觀察表示，中國當局對悼念1989年六四屠殺的維權人士進行騷擾和迫害，在過去一年變本加厲。中國政府應承認當年大規模殺戮民主運動示威者，並為此負起責任。

過去一年，香港當局大舉逮捕檢控嘗試悼念六四屠殺人士。共計26名社運人士——包括黃之鋒、媒體大亨黎智英、前記者何桂藍和前立法會議員梁國雄、何秀蘭與尹兆堅——因參加或“煽惑”他人參加2020年六四燭光晚會被拘捕，分別判處緩刑或4到14個月監禁。