六四33周年：法國民運人士在巴黎的熱鬧街區美麗城紀念六四

法國/六四33周年

中國民主黨總部法國黨部的主席吳江等人6月3日在巴黎人氣非常高的熱鬧街區美麗城張貼“國殤六四，推翻專制”等標語，紀念六四。

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六四33周年的前夕，在國內，中國當局嚴密監控，把一切有可能會紀念這一事件的人都嚴密監視起來。

八九六四事件之後一直每年都舉行六四紀念活動的香港，今年因《國安法》也難以再舉辦大型的“六四事件”悼念活動。香港警方封閉了維多利亞公園足球場，還加強人手在銅鑼灣和維園一帶巡邏，並提早警告市民，在網上號召悼念或在銅鑼灣悼念都可能犯法，6月4日進入維多利亞公園者都可能觸犯法律。

但是，海外各地仍然在紀念六四、悼念六四。

在法國，中國民主黨總部法國黨部的主席吳江、前主席姜友陸，六四親歷者、公民力量歐洲代錶王龍蒙等人在巴黎人氣非常高的熱鬧街區美麗城張貼“國殤六四，推翻專制”等標語，並高舉旗幟，紀念六四。

以前，法國的追求民主的人士在六四周年到來組織紀念活動時，往往會選擇中國駐法大使館前或巴黎的人權廣場，但今年卻選擇了車水馬龍、人來人往的美麗城大街。參加活動的楊先生就此表示，六四事件隨着時間的流逝已經變得遙遠，變得模糊，選擇熱鬧的美麗城，是為了讓更多的人了解六四，了解中共的專制。

楊先生還講述了他參加活動的理由。他說，他來到這裡，首先是為了追思、緬懷當年為中國自由與民主而被中共無辜殺害的同胞。他還說，89當年社會各界呼籲中國民主化，卻在64當天遭到中共軍隊的殘酷鎮壓。30多年過去了，中國進步人士時刻銘記六四國殤，以實際行動推動中國民主發展。楊先生認為，推翻中共獨裁，是全體中國人民的責任，要為早日實現中國民主自由而努力。