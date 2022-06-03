茲韋列夫受傷退賽 納達爾晉級將14度法網爭冠

法網

法國網球公開賽男單4強賽3日由納達爾（Rafael Nadal）出戰茲韋列夫（Alexander Zverev），兩人激戰到第2盤時，茲韋列夫右腳踝受傷被迫退賽，由納達爾晉級冠軍戰。他的對手傷勢包紮片刻後，茲韋列夫柱着拐杖再次出場向觀眾致意，表達自己的歉意。納達爾希望受傷的對手儘快恢復，但也強調自己根本就不想以這種方式贏得比賽。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社報導，法網3日進行男單半決賽，由西班牙猛將納達爾對上德國好手茲韋列夫，兩人激戰3個多小時到第2盤，納達爾僅以7-6 (10/8)、6-6暫時領先，但此時茲韋列夫右腳踝受傷被迫退賽，最後坐着輪椅離場。

25歲的大會第3種子茲韋列夫稍後拄着拐杖回場，承認失敗。

6月3日過36歲生日的納達爾表示：“我知道他有多努力要贏得一座大滿貫金杯。此時此刻，他相當不幸運，但我確定他將不只贏得一座金杯，而是會贏得許多金杯。我祝他一切順利。”

“這場比賽超級艱困，打了超過3小時還沒打完第二盤，今天和他的比賽是次在法網最大的挑戰之一。”

賽前納達爾生涯和茲韋列夫交手過9次，以6勝3敗佔上風，但最近4次交手，茲韋列夫卻贏了3場。

朝向第22座大滿貫金杯邁進的納達爾，5日將與克羅地亞名將西里奇（Marin Cilic）或挪威好手路德（Casper Ruud）的勝方爭冠。