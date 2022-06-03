視頻 俄侵烏克蘭100天 戰爭膠着

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俄羅斯打響入侵烏克蘭戰爭已經有100天，烏克蘭抵抗俄羅斯在其東部的猛烈攻勢

俄羅斯打響入侵烏克蘭戰爭已經有100天，烏克蘭抵抗俄羅斯在其東部的猛烈攻勢。北約秘書長斯托爾滕貝格周四呼籲西方做好準備，因烏克蘭戰爭會是一場長期的消耗戰。

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俄羅斯軍隊對烏克蘭東部城市北頓涅茨克狂轟濫炸，並且也控制了該地區的大部分領土，該城市90%被摧毀，無法疏散平民。

該州長謝爾蓋-蓋達伊（Serguiï Gaïdaï）周三在其Telegram頻道上說，經過98天的戰爭，俄羅斯軍隊現在控制了北頓涅茨克市的70%。

此前俄軍炮轟"繼續破壞基礎設施和工業設施"，在前一天攻擊阿佐特化工廠時，一個硝酸罐被擊中，造成污染。

自從5月21日馬里烏波爾陷落，俄羅斯掌握了東部戰略走廊，從克里米亞到俄羅斯邊境。

烏克蘭政府表示有1200萬人流離失所 5多百萬逃亡國外。