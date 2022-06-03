諾曼底78周年：30名老兵再來諾曼底“登陸”

美國/法國/二戰/諾曼底登陸

大約30名第二次世界大戰的美國老兵星期四在法國諾曼底多維爾登陸，參加解放戰爭這一關鍵階段的紀念活動。當地迎接他們的是幾十個當地居民、當地官員和美國軍人的軍樂隊。大多數人在坐上輪椅之前，艱難地走下飛機的扶梯。他們都已經是近百歲的老人。

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諾曼底登陸今年紀念78周年，美國30名老兵來法國重溫登陸諾曼底。

法新社說，理查德-迪克-隆回憶說，"那是一個可怕的日子。1944年6月6日在諾曼底登陸的船隻周圍 "都是染血的水"：像理查德-迪克-隆一樣，大約30名第二次世界大戰的美國老兵星期四在多維爾登陸，參加解放戰爭這一關鍵階段的紀念活動。

理查德-迪克-隆說，“這對我來說太重要了。你知道，登陸戰影響了我。” 這位97歲的老兵坐在輪椅上，頭上戴着 "奧馬哈海灘6-6-44 "的紀念帽子，告訴法新社記者：“D日對我來說有時不是78年前，而是昨天。”

這位紐約州居民星期四與大約30名退伍軍人一起登陸，參加登陸78周年的紀念活動，該活動將持續到星期一。

這次旅行對這些近百歲的老人來說是一次不容易的努力。這位老兵幽默地笑着補充說，"可以說，我是顫顫巍巍地來的。我們來到這裡好幾天了。這是一個很大的問題。因為我想念我的妻子。"這位老兵回憶說，“當我們的船艇到達時，到處都是屍體。” 他說："有很多人受傷，我們無法都帶他們上船，因為我們的船滿載了。”

像他的許多老兵一樣，他邀請年輕一代 "為和平而行動"，即使 "這並不總是容易的"，一位賓夕法尼亞州的老兵說，"我知道俄羅斯人目前正在做什麼"。1944年，"我當時19歲，我還不知道很多事情"。

98歲的迪克-拉姆齊說，“我和30個朋友在猶他海灘上岸的。”98歲的迪克-拉姆齊解釋說，"這是我78年來的第一次回來"，他然後用法語說 "謝謝你"。

據組織他們旅行的美國協會 "最佳防衛基金會 "稱，98歲的華萊士是一名飛行員，1944年夏天在聖瑪爾埃格里斯附近參戰。他第一次回到諾曼底，稱為他部隊中在衝突中犧牲的人而來。"他說：“他們都犧牲來，他們才是應該受到尊敬的人。”