斯維亞特克法網封後 35連勝追平21世紀最長紀錄

網球女冠

法國網球公開賽女單冠軍出爐，世界球後斯維亞特克以絕對優勢稱後，今年連勝場次推進到35場，追平美國名將大威廉絲（Venus Williams）2000年所創21世紀最長的連勝紀錄。

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斯維亞特克（Iga Swiatek）從2月多哈開始，連續包辦印地安泉、邁阿密、斯圖加特、羅馬等冠軍，加上法網7場全勝，連勝場次推高至35勝。

女網史上最多連勝是“女金剛”娜拉提諾娃（Martina Navratilova）在1984年創下的74連勝。

這場比賽首盤前4局，美國18歲新星高夫（Coco Gauff）非受迫性失誤太多，輕易讓斯維亞特克迅速取得4比0絕佳優勢；高夫接着雖搶回1局，但斯維亞特克強大的正手拍數度擊出致勝球，反手對角線也有所發揮，經過33分鐘以6比1先聲奪人。

儘管開局戰況一面倒，高夫次盤並未沮喪，一上場便破解對手發球局，並以2比0暫居上風。但斯維亞特克馬上展現球後豐彩，凌厲的正手拍再度展現威力，連保帶破一口氣追回5局，反以5比2逆轉超車。

高夫扳回一局，但無助於扭轉戰果，經過68分鐘對戰，球後最後就以6比1、6比3，繼2020年之後抱走第2座法網女單金盃。

18歲的高夫是21年來闖入法網決賽最年輕的球員，也是自2004年溫布頓錦標賽的沙拉波娃（Maria Sharapova）之後，最年幼的大滿貫決賽選手。但她4日決賽明顯居下風，無緣奪得生涯第1座大滿貫冠軍。