白夏 ： 無論如何禁止也無法消滅六四的意義

法國/中國/人權

由團結中國，大赦國際，無國界記者，人權聯盟等十多個人權組織與非政府組織舉辦的一年一度的悼念六四受害者活動6月3日傍晚在巴黎市中心的蓬皮杜文化中心附近的工廠舉行，參加活動的人數有數百人，紀念活動延續了兩個多小時，同往年不同的是，今年首次被禁止紀念六四的香港也成為演講者的一大聚焦點，港人代表也在會上拿起了話筒，呼籲香港當局釋放被關押的香港政治犯，尤其是因紀念六四而被關押的鄒幸彤等香港支聯會成員。數十名居住在巴黎的香港人也參加了今年的紀念儀式。

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巴黎紀念六四33周年，2022年6月3日，流亡巴黎的港人LK女士，手持呼籲釋放香港支聯會副主席鄒幸彤（Tonyee Chow）的標語 © 法廣

每年都參加紀念會的法國漢學家白夏向法廣表示：“33年好像什麼都說過了，但是，卻並沒有帶來任何改變，六四在中國大陸依然是被禁止的兩個字，今天不僅在中國大陸被禁止，而且擴大至香港，香港之前是中國土地上唯一可以紀念六四的地方，今天這塊土地也淪陷了，維園也被禁止，這實在是一大悲劇。不過，無論中國當局如何禁止，六四的意義無法被消滅. 六四的意義依然存在，雖然中國的民主運動今天看來似乎沒有希望，但是，中國的歷史告訴我們，即使是在最黑暗的年代，光明依然存在。所以，我堅持認為即使是在中國國內，八九民運的精神依然會維持下去。”

流亡法國的丹增（Tenzin Kunchap）是“反叛的僧人”一書的作者，1987年9月27日，他因在拉薩參加示威抗議活動而遭到警方逮捕，當時西藏在胡錦濤的統治下，這是西藏受到中共統治之後爆發的首次示威抗議活動。之後他得以逃離監獄，流亡法國，並且在法國就學，今天從事紀錄片的拍攝工作。

參加紀念會的人群中除了有藏人，維族人，蒙古人，香港人之外，還包括來自越南等東南亞地區國家的活動人士，一名越南異議人士向記者表示，倘若中共政權垮台，那麼，越共以及緬甸軍政權等獨裁體制也會應聲而倒。所以，必須繼續抗爭，才能夠有朝一日生活在自由民主的社會中。他認為越南政權完全受到中共的控制，每次黨代會都會受到北京政府的監督。

巴黎紀念六四33周年，越南意義人士在會上發言。 © 法廣

巴黎十三區競選議員的左翼政黨聯盟（Nupes）的候選人盧梭女士（Sandrine Rousseau ）也首次出席了紀念會，她將在下周日的選舉中面對被法國媒體質疑與中國官方關係緊密的執政黨議員華裔柬埔寨議員陳文雄，她在會上表示，不能因為烏克蘭戰爭，不能因為與中國的貿易關係而忘記中國的人權問題。

曾經是法國電視台記者的法國綠黨前議員Noël Mamère,先生也參加了紀念會，他向法廣表示，三十年前，他參與了組織抗議中國前總理李鵬訪問巴黎的活動，他還在電視台採訪了六四學運領袖之一吾爾開希，也是他邀請中國的民運的旗桿人物魏京生進入法國國民議會的大會堂。

參加紀念會的人群中也不乏法國的年輕人，這位18歲的大學生對六四天安門事件的前後經過十分了解，對他來說，雖然，六四事件同今天的法國年輕人並沒有什麼直接的關聯，不過， 他認為，關注氣候，人權議題是每個公民的職責！