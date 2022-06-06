法國立法選舉海外先投票 瓦爾斯又河溝翻船慘遭淘汰

法國/立法選舉/瓦爾斯

法國前總理瓦爾斯周日在法國立法選舉第一輪中就被淘汰了。這是這位社會黨人前總理在巴塞羅那市政選舉中參選失敗後的新慘敗。在法國海外選區里，瓦爾斯所在的第五選區由左翼聯盟候選人與馬克龍的共和國前進黨候選人進入第二輪角逐。

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據法新社今天報道稱，瓦爾斯在推特上承認失敗說：“我注意到了這個結果（......）如果異議和分裂造成了混亂，我不能忽視我的選情和我的候選資格沒有說服成功的事實。”

據瓦爾斯說，"要由我來清晰地分析原因。”瓦爾斯在2014年至2016年期間曾在社會黨人總統奧朗德手下擔任總理。

由左翼聯盟--新人民生態和社會聯盟（Nupes）的候選人雷諾-勒貝爾在法國海外的第五個選區中脫穎而出，該選區包括西班牙、葡萄牙、摩納哥和安道爾，有大約12萬名登記選民。

瓦爾斯的這次失敗標誌着這位前社會黨重量級人物的新挫折，他四年前離開法國政壇，試圖在2019年贏得出生地家鄉巴塞羅那的市長職位。

而在2017年法國總統選舉的社會黨初選中失敗後，瓦爾斯曾深信自己可以 "贏得 "這個西班牙巴塞羅那市政選舉，但他只以約13%的選票排在加泰羅尼亞支持獨立的候選人和即將離任的左翼市長阿達-科勞之後，科勞再次當選。

瓦爾斯與加泰羅尼亞一家製藥公司的富有女繼承人蘇珊娜-加拉多結婚，但又最終在2021年離開巴塞羅那市議會，回到法國擔任電視評論員。瓦爾斯5月5日宣布競選海外議員後，在海外法國人的第五選區，特別是居住在西班牙的法國人中引起了轟動。

即將離任的議員斯特凡-沃傑塔（Stéphane Vojetta）是在總統馬克龍的共和國前進黨La République en marche（LREM）的支持下當選的，他決定反對瓦爾斯這種 "空降"，同時承諾如果當選，將繼續成為馬克龍的 "忠實支持者"。儘管沃傑塔排在第二位，但遠遠超過了瓦爾斯先生。

法新社說，在4月24日馬克龍贏得總統連任的選舉後，法國選民應當在6月12日和19日更新整個國民議會，即577名議員。但居住在國外的法國人在本周末進行了第一輪立法選舉的投票。