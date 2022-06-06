BFMTV報告在烏克蘭遇害的法國記者遺體本周三返國

烏克蘭/法國/戰地採訪

法國電視台BFMTV周日晚間在悼念記者弗雷德里克-勒克萊爾-伊姆霍夫的專題節目中宣布，上周一在烏克蘭東部的一次俄羅斯軍隊轟炸中被彈片炸死的該記者遺體將於本周三被運送回法國。應無國界記者組織（RSF）的要求，周五將在巴黎舉行向弗雷德里克-勒克萊爾-伊姆霍夫表示敬意的儀式。他的家人、朋友和同事都將出席。據無國界醫生組織在Twitter上呼籲說，"讓我們在6月10日星期五下午6:30，在巴黎共和國廣場，以多多的人的出席到場向他致敬。"

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據法新社報道，BFMTV節目主持在向弗雷德里克-勒克萊爾-伊姆霍夫（Frédéric Leclerc-Imhoff）致敬的專題報道中透露，弗雷德里克遺體將在本星期三運回法國。該頻道昨天晚上專題報道約請弗雷德里克-勒克萊爾-伊姆霍夫生前在烏克蘭一同採訪的同事記者Maxime Brandstaetter和烏克蘭助工Oksana Leuta參加節目，同時宣布：本周五將舉行向弗雷德里克-勒克萊爾-伊姆霍夫致敬儀式，該儀式當天下午6:30在共和國廣場舉行。

上述兩人於上周五晚間抵達法國，稍早上周一弗雷德里克-勒克萊爾-伊姆霍夫遇難時，他們都在他的身邊。

在這個向弗雷德里克-勒克萊爾-伊姆霍夫致敬的特別節目中，他們回顧了這位記者在採訪人道主義行動時被殺害的情況。據馬克西姆-布蘭斯塔特告訴我們稱，"像往常一樣，烏克蘭當局曾警告我們路上很危險，他們無法確保我們的安全，但如果你想，在頓巴斯的任何地方的情形都是如此。和弗雷德里克一起，我們習慣於不斷地相互諮詢，討論一切。因此，是的，在那一天，我們是猶豫不決，但我們告訴自己，那裡正在發生事情，我們的工作就是去那裡報道。"

法國外交部長凱瑟琳-科隆納在她的一條推特上說，這名記者 "是被俄羅斯的轟炸炸死"。

法國國家反恐檢察官辦公室（Pnat）周一宣布，該機構正在對法國記者的死亡進行戰爭罪調查。

32歲的弗雷德里克-勒克萊爾-伊姆霍夫在24小時新聞頻道BFMTV工作了6年，這是他作為視頻音像記者第二次前往烏克蘭採訪。

據BFMTV的總裁馬克-奧利維爾-福吉爾（Marc-Olivier Fogiel）在周一宣布該記者的死訊後在直播中說，"弗雷德里克不是一個衝動的人。他權衡自己的使命的每一分鐘。"

法新社說，弗雷德里克-勒克萊爾-伊姆霍夫身材高大，眉清目善，曾在波爾多阿基坦新聞學院（Ijba）接受過新聞培訓，他在巴黎學習哲學後於2014年從該學院畢業。

在波爾多阿基坦新聞學院官方網站上發布的一篇悼念文章中，波爾多阿基坦新聞學院強調了弗雷德里克-勒克萊爾-伊姆霍夫的善良、他的寬厚、他的謙遜、他的善於傾聽、他的溫和、他的思想開放。並說，儘管弗雷德里克-勒克萊爾-伊姆霍夫生性穩重，但他以熱情和極大的幽默感捍衛他 "作為一個男性和一個公民的承諾"。

應無國界記者組織（RSF）的要求，周五將在巴黎舉行向弗雷德里克-勒克萊爾-伊姆霍夫表示敬意的儀式。他的家人、朋友和同事都將出席。據無國界醫生組織在Twitter上呼籲說，"讓我們在6月10日星期五下午6:30，在巴黎共和國廣場，以多多的人的出席到場向他致敬。"