巴黎一商場8日起接受比特幣加密貨幣購物付款 巴黎首例

巴黎一家商業中心周三(6月8日)起，接受以比特幣等的加密貨幣付款購物。這位於巴黎15區的博格勒內爾 (Beaugrenelle) 購物中心，是法國第一家商業中心通過一種應用程序進行的加密貨幣付款方式，創下法國商場首例。

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這雖然是一個小小的商業公關噱頭，但它對比特幣和其他加密貨幣的普及化來說，意義重大。 巴黎15區的博格勒內爾 Beaugrenelle 購物中心是法國第一家通過一種名為Lyzi 的應用程序。

但要說明的是，進行這項比特幣購物操作時，你必須使用一張購物禮品卡將您這個加密貨幣轉換為可在這巴黎15區的博格勒內爾(Beaugrenelle) 商業中心使用的歐元。

另據巴黎人報指出，民眾去這個商業中心購物時，僅拿出比特幣（或其他加密貨幣）還無法完成付款程序，因它只能通過這家 Lyzi 應用程序購買的購物禮品卡，才有可能進行比特幣付款。

換句話說：這些加密貨幣的支付是得先經過轉換成歐元的程序，亦即你去商店購物之前，得先將你的加密貨幣轉換成歐元。 全法國有數百家商家已經可使用加密貨幣付款。

這家商場在媒體公關中解釋說：“該商場會建議消費者使用自己的加密貨幣來購買他們的禮物卡。然後，可在巴黎15 區rue Linois 街道上的 Magnetic and Panoramic 商業大樓內的所有商店和餐廳使用。”，

那些 使用Lizy 應用程序的顧客，可以在6月8日至7月8日之間在該商場會晤該企業的員工，獲得現場說明或如何操作使用的培訓。不過，有評論認為這種輾轉才能使用的方式，還是受到不少的束縛。