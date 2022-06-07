巴黎將拍賣19世紀大作家的信札

法國/文學

維克多-雨果、奧諾雷-德-巴爾紮克、司湯達、古斯塔夫-福樓拜、喬治-桑、夏爾-波德萊爾和保羅-維蘭等19世紀法國世界聞名的大作家的信件，多達345件，本周四將在巴黎拍賣。

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據法新社今天報道稱，19世紀偉大作家的一些信件在巴黎拍賣。所拍賣的大作家的信札是由科內特-德-聖西爾出售的一位前學者和文學愛好者讓-呂克-默西的部分收藏。

拍品中有例如雨果於1866年從布魯塞爾寫給記者也是他的崇拜者奧古斯特-瓦奎里的一封信，內容是反對死刑的請求，因為死刑將在澤西島重新適用。雨果在信中批評說，“在任何地方，自由都被剝奪了。在任何地方，理想都受到了侮辱。” 悲慘世界的作者在這封估計為8000至10000歐元的信中感嘆道：“到處都泛濫着反動。”

還有福樓拜在1846年至1853年期間寫給路易絲-科萊的四封信，每封信估計高達15,000歐元。其中一封談及《包法利夫人》的寫作：“沒有抒情，沒有反思，沒有作者的自己立場。” 福樓拜向他的前情人保證說：“讀起來會很難過；書里會有痛苦和變態的殘暴內容。”

喬治-桑在1868年寫給福樓拜的一封信估價為6,000-8,000歐元，她在信中抱怨福樓拜過上隱居的生活。她寫道，"你，一個憤怒的吟遊詩人，我懷疑你喜歡你的著書創作勝過世界上的任何東西。"

20世紀，特別是超現實主義在這個系列拍品中得到了很好的體現。安德烈-布勒東的一幅名為 "Équipe fantôme "的拼貼畫估價為1萬至1.5萬歐元，還有一本關於薩爾瓦多-達利的英文書，上面有這位西班牙藝術家的題字。

最昂貴的物品估價4萬至5萬歐元，是關於朱利安-格拉克的小說《Le Rivage des Syrtes》，其中有一封作者寫給讓-呂克-梅西的信，據拍賣行說這是 "真正未發表的一頁內容"，作者格拉克解釋了他的寫作計畫。

另一件可能引發興趣的是艾瑪紐埃爾-阿桑的小說《艾瑪紐埃爾》的原版，裡面有皮埃爾-莫利尼耶拍攝的書作者的裸體照片，估計價格在7000至8000歐元之間。

法新社說，一共有345個大作家的信札收藏品被拍賣。。