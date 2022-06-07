法國參議院議長將訪基輔

議長出訪基輔

法國參議院議長熱拉爾·拉舍爾應烏克蘭議會主席斯特凡丘克的邀請將“很快”前往基輔，拉舍爾7日在巴黎舉行的新聞發布會上宣布上述消息。

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拉舍爾先生明確表示，他將“自然地”向共和國總統馬克龍通報這次訪問，“因為法國必須用同一種聲音說話”。

參議院主席重申支持烏克蘭申請加入歐盟的候選國身份。 “我憑良心說，烏克蘭已經用血書寫下了獲得候選國身份所需的幾個條件”。拉舍爾申明“歐盟不能背信棄義，不能拒絕給予烏克蘭加入歐盟的資格。

拉舍爾用烏克蘭語發言，他敦促歐盟給烏克蘭“敞開大門”。 他表示：“烏克蘭的道路只朝着歐洲的方向前進”。

他強調，如果烏克蘭想在入歐盟程序中“速度快些”，這絕不是給烏克蘭開方便之門。烏克蘭入盟申請將在 6 月 23 日至 24 日的歐洲峰會上審議。

當被問及馬克龍 (Emmanuel Macron) 有爭議的“不要羞辱俄羅斯”的呼籲時，烏克蘭議會議長魯斯蘭·斯特凡丘克表示：“烏克蘭人並沒有羞辱俄羅斯人，烏克蘭人在他們的土地上進行抵抗和自衛”。對於烏克蘭議長來說，“沒有人能夠比普京已經在做的事情更能羞辱俄羅斯人了”。

當被問及烏克蘭準備做出哪些讓步時，斯特凡丘克表示說，他的國家在“國家主權”、“獨立”或“領土完整”方面“永遠不會讓步”。

他補充說： “克里米亞和頓巴斯是烏克蘭不可分割的一部分，就像普羅旺斯或勃艮第是法國一部分一樣不可分割”。